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世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

人民幣、盧布 直接交易量飆1067%

編譯季晶晶／綜合報導

自俄烏戰爭開打，盧布兌人民幣的直接交易量飆升1067%至近40億美元，因為中俄都在尋求降低對美元的依賴，並提倡雙邊貿易，以便克服當前以及潛在的美方制裁，這促成中俄貨幣的直接交易。此時恰逢盧布兌人民幣匯價攀至五年高點。

這表明俄羅斯民眾愈來愈越轉向採購中國大陸商品，以取代停滯不前的西方進口商品和已經從貨架上消失的國際品牌。對於大陸來說，人民幣國際化的進程獲得新的推進力，此時正值與美日益緊張的關係減緩了該進程。

Sberbank CIB JSC貨幣和利率策略師Yuri Popov說：「人民幣盧布市場的主要參與者是企業和銀行，但散戶投資人的興趣日盛。莫斯科交易所現貨市場的交易量激增，是出於對制裁的憂慮，俄羅斯和中國大陸也有意鼓勵雙邊貿易能使用本國貨幣。」

彭博資訊估算，5月至今，莫斯科現貨市場大約有人民幣259.1億元已兌換成盧布，幾乎是2月俄國入侵烏克蘭時的12倍。

根據彭博資訊策略師，「由於人民幣全球化，盧布兌人民幣的交易量勢必攀升，戰爭只是加速此事。俄羅斯將進行更多的人民幣交易，持有更多的人民幣準備。」

基於20日移動平均線，美元兌盧布交易量跌到十年來最低。盧布兌美元在3月初至5月底狂漲118%，儘管大多數交易員因為資本管制，及被迫拋售美元而導致市場失靈。

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