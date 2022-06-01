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中貨物進口至美 45天變100天

編譯葉亭均／綜合報導

航運業者正試圖增加數百萬個新貨櫃，以解決嚴重的運能不足問題，航運業者表示，2022年初可用貨櫃約5050萬只，比新冠疫情爆發前多出800萬只。但在海運迎來每年最繁忙時期之際，這些貨櫃卻卡在船隻與港口。

華爾街日報報導，航運旺季通常在6月底展開，進口業者在此時開始為開學和年底購物旺季下單採購。今年，業者提前在5月中旬開始下單，試圖避免去年出現的產品短缺窘境，但也本已吃緊的供應鏈阻塞狀況更難緩解。

航運業者主管指出，貨物從中國出口到進口至美國，平均約需45天，但現在卻超過100天。丹麥顧問業者Vespucci Maritime執行長詹森表示：「在上海港，船舶等待裝櫃的時間更長，而在洛杉磯等港口，貨櫃場空間不足導致貨櫃滯留。舉例來說，南加州貨櫃場的空間已逾95%滿載。」

洛杉磯港執行董事塞羅卡表示：「進口商現在為了避免缺貨而進口貨物，而非為了及時到貨，這讓更多貨櫃滯留在港口。如果我們無法加速貨櫃裝卸、運離港口的速度，壅塞狀況將持續到明年初。」

船務代理業者和顧問公司估計，全球約12%的貨櫃輪在壅塞港口外滯留的時間比原本多出數周，而陸上物流仍受到欠缺火車、卡車司機和倉儲空間有限影響，在美國的情況尤其嚴重。

洛杉磯港 加州 華爾街

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