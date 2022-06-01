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日本家電缺貨潮 短期無解

編譯葉亭均／綜合報導
供應鏈受擾亂，日本東京的電器零售店，5月開始出現到貨延誤的情況。（美聯社）
供應鏈受擾亂，日本東京的電器零售店，5月開始出現到貨延誤的情況。（美聯社）

日本各地依然面臨家電缺貨的情況，起因於全球半導體短缺與北京疫情「清零」政策擾亂供應鏈；儘管企業已恢復大陸工廠的生產，但仍需要一段時間才能來恢復正常運作。

日經新聞報導，東京電器零售店的員工表示：「5月開始出現到貨延誤的情況，我們告知消費者，交貨要等上一個月或兩個月。」

店裡的微波爐和電子鍋等商品的貨架貼上標示，表示暫時停止接受訂單，原因是出貨暫停。至於報修的家電產品也暫時無法獲得維修，原因是難以取得零件。

洗衣機的缺貨現象尤其嚴重，一家零售網站顯示，上架的40款滾筒式洗衣機中，有70%缺貨，僅註記「貨到即出貨」。包括日立和夏普等品牌在內，一些洗衣機的出貨時間甚至要等到8月之後。此外，30%的冰箱款式也缺貨。

空調也面臨窘境。由於晶片短缺，空調產品的供應已經不穩，隨著夏季逼近，問題更加明顯。在購物網站，一些空調產品的預定出貨時間是9月初，代表空調製造業者將錯過整個夏季銷售旺季。

在大阪地區的家電零售商上新電機（Joshin）也面臨電器產品缺貨的情況。這家業者表示：「上海封控措施的影響很大，而供應網路目前顯然仍非常混亂。」

日立從4月底以來已暫停一些洗衣機款式的銷售。該公司表示，來自中國大陸的零件交貨延遲，致使日本工廠生產受阻；三菱電機也因上海供應商零建交貨延後的問題，延後原定5月21日推出電子鍋新產品的計畫。

Panasonic從4月中以來已暫停靜岡縣工廠一些洗衣機的生產，原因是大陸零件廠關閉，使得要出貨給電器零售業者的一些微波爐款式交貨延後，影響還擴散至電子鍋和按摩椅等產品。

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