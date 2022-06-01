多重壓力 美企靠漲價、削成本維運

許多美國企業最近幾季，要靠削減成本和提高效率來維持營運。（歐新社）

許多美國企業最近幾季主要仰賴漲價來抵銷通膨和提高獲利，但現在還得靠削減成本和提高效率來維持營運。

華爾街日報報導，企業正受到全球供應鏈混亂、原物料價格上揚和勞動市場緊張的三重壓力。與此同時，隨著從汽油到食品雜貨等各種商品的價格上漲，以及對包括床墊和電器在內的高價產品的需求減弱，消費者信心日益惡化。

根據數據供應商標準普爾全球市場情報的數據，去年第4季美國投資 級非金融公司（總共 442家企業）的營運費用較一年前增加23%，達到2.75兆美元。

這些公司在當季將總營收 的83.5%用於營運支出，為一年來最高，反映了工資、能源、庫存和租金 成本的上升。

顧問業者貝恩公司（Bain & Co.）的合夥人赫里克表示，以調高價格來應對成本上漲的公司，可能很快就會遭到消費者的抵制。一旦發生這種情況，公司通常傾向於尋求提高效率或節省成本，以保持利潤率並且達成企業為投資人提供的指引。

顧能的財務研究主管Alexander Bant表示，企業正在開始編製一份能動用的工具清單，雖然大多數公司還沒有採取大規模的節省成本計畫，但許多公司正盤算可以在哪些地方撙節，例如行銷、銷售和房地產等。

根據顧能（Gartner）5月的調查，在受訪的180多家公司中，有20%的企業財務部門負責人計劃在截至7月底的三個月內削減成本，以應對通膨。

顧能表示，如果目前的通膨水準持續下去，這個數字在第4季可能增加一倍至40%。

企業的財報已顯示獲利受到拖累，美國兩大零售業者目標（Target）和沃爾瑪（Walmart）都公布了低於預期的獲利。目標表示，將自行承擔上漲的運費和燃料成本，不會轉嫁給客戶。