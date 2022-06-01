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歐元區五月CPI升至8.1% 再創高

編譯王巧文／綜合報導

歐元區5月消費者物價指數（CPI）再創新高，使歐洲央行（ECB）認為7月起逐步升息就足以抑制通膨的觀點面臨挑戰。

路透報導，歐元區5月整體CPI年增率從4月的7.4%升至8.1%，高於市場預期的7.7%，且再度改寫新高。扣除食品及能源價格後，5月歐元區CPI年增率升至4.4%，也高於上月的3.9%，而不計食品、能源、酒精及菸草價格的通膨年率為3.8%，超越上月的3.5%，反映推升物價的不僅是能源，其他產品價格也在上漲。

新冠疫情後的供應鏈問題，加上俄羅斯入侵烏克蘭推高產品成本，使歐洲各地物價過去一年來急劇上漲，也暗示歐洲長達十年的超低通膨時期已結束，物價飛揚的新時代到來。

儘管歐元區5月整體通膨率已攀抵ECB 2%目標的四倍，但ECB決策官員者可能更擔心物價上揚並非暫時性，而是長期現象。

ECB的存款利率目前為負0.5%。為了抑制通膨，ECB總裁拉加德和首席經濟學家連恩已表示，將在7、9月的決策會議各升息一碼。然而，一些決策官員及經濟學家質疑，ECB的升息幅度不足以抑制通膨，尤其是通膨毫無減弱跡象。

一些官員已提議7月實施ECB史上首次升息2碼，呼應美國聯準會（Fed）升息2碼的最新決策。荷蘭央行總裁諾特表示，5月和6月通膨數據將決定是否有必要採取這類行動。

在此同時，義大利央行總裁畢斯柯、法國央行總裁維勒魯瓦德則持反對積極升息。義大利第1季生產毛額（GDP）小幅擴張，歸功於商業投資勁揚，抵銷家庭消費及淨國外貿易額減少衝擊。法國第1季經濟較前季萎縮0.2%，因物價高漲拖累消費者支出。

升息 央行 義大利

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