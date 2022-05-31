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惠普營收成長3.9%優預期 商業需求穩但消費者支出見緩

編譯季晶晶／綜合外電
惠普31日公布上季營收和獲利，雙雙超過分析師預期，主要是企業升級電腦系統帶來穩定的需求。美聯社
惠普31日公布上季營收和獲利，雙雙超過分析師預期，主要是企業升級電腦系統帶來穩定的需求。美聯社

惠普（HP）周二公布上季營收和獲利，雙雙超過分析師預期，因為企業升級電腦系統帶來穩定的需求。但因消費者在個人電腦（PC）和印表機上的支出下滑，表明這家硬體公司面臨潛在的問題。

在止於4月30日的年度第2季，惠普的營收成長3.9%至165億美元。分析師平均預估161億美元。大部分的收益來自對桌機的商業需求。剔除部分項目的每股盈餘為1.08美元，高於市場預期。

個人系統部門的營收成長9.2%到115億美元，主要拜商務銷售所賜。但消費者銷售下降6%，筆記本電腦銷量減少23%。印表收入下降7%到50億美元，整體硬體銷量減少23%。

惠普執行長Enrique Lores表示，低階產品以及歐洲和中國的消費者支出放緩尤其嚴重。高階機器和遊戲則出現「強勁需求」。

今年前三個月，整個行業的PC出貨下降6.8%，主要是學校使用Chromebook的需求下滑。

惠普的競爭對手、PC製造商戴爾（Dell）上周公布的獲利優於市場預期。彭博分析師指出，兩家公司不同之處在於Chromebook的曝險，戴爾比惠普低。惠普更易受到消費市場影響，而消費市場受到通膨在內總體經濟問題的衝擊。

惠普股價周二小漲0.23%，收紅在38.84美元後，盤後交易再攀升大約2%。該股今年來上漲3%，與科技股普遍下跌背道而馳。

營收 分析師 股價

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