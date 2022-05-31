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俄烏戰爭如何重塑全球油市？供應洗牌一次看

編譯季晶晶／綜合外電
俄烏戰爭重塑全球油市，非洲供應商介入以滿足歐洲需求，莫斯科則轉向出貨給亞洲。路透
俄烏戰爭重塑全球油市，非洲供應商介入以滿足歐洲需求，莫斯科則轉向出貨給亞洲。路透

俄烏戰爭重塑全球油市，非洲供應商介入以滿足歐洲需求，莫斯科則愈來愈常在大海中以船對船轉運的方式，出貨給亞洲。

原油運輸改道的情況，大約十年前美國頁岩油革命撼動市場以來，全球石油貿易最大規模的供應異動，同時也顯示，如果亞洲持續向俄羅斯買油，俄國能克服歐盟的石油禁令。

美國禁止俄油進口，歐洲多國也對俄油退避三舍，促使俄羅斯轉向印度和中國大陸的客戶，後者據傳享有很大的提貨折扣。

根據國際能源署數據，俄羅斯4月出口已重返戰前水準，油價在3月觸及14年高點的每桶逾139美元後，持穩在110美元附近。

分析師說，即使歐盟同意下一輪制裁要對俄羅斯石油實施禁運，亞洲的需求也會緩和衝擊。

瑞士寶盛分析師Norbert Rücker表示：「除非西方國家對亞洲買家外交施壓，否則我們不會看到供應缺口擴大和油價飆升。」

美、歐、英拼湊出複雜制裁，禁止俄羅斯擁有的或懸掛俄國國旗的船售停靠港口，加速俄羅斯石油經船對船轉運流入亞洲。這是個代價高昂的過程，有油輪漏油的風險。

根據油輪追蹤業者Petro-Logistics及其他數據，總體而言，年初以來，俄羅斯通過海上流向亞洲的石油躍增至少 50%。

為避免制裁和抗議，船舶之間的轉運已經從丹麥海岸轉移到較友好的地中海域。

Petro-Logistics總裁Mark Gerber估計，在地中海轉運的原油和石油產品大概是每日40萬桶，其中大部分運往亞洲。這並未計入直接運至亞洲的230萬桶。俄烏開戰之前，今年1月，大約每日140萬桶直送亞洲。

海運僅占俄羅斯總出口的一部分。包括油管供應在內，俄羅斯原油和產品4月出口總量略高於每日800萬桶，已恢復戰前水準。

而在歐洲，煉油商為了填補俄國石油留下來的空缺，增加自西非和北非進口。

根據Petro-Logistics，4月自西非進口的原油，比起2018-2021年的平均水準增加17%。Eikon數據也顯示來自西非的進口增加，每日66萬桶主要來自奈及利亞、安哥拉和喀麥隆，將在5月抵達歐洲西北部，其中奈及利亞的進口數量是2月的三倍。

與此同時，印度4月進口自西非的原油，與3月相比將近腰斬，由每日51萬桶減至28萬桶。

Petro-Logistics也說，3月以來，北非供應歐洲的數量增加30%。

美國也增加對歐洲的供應。根據追蹤業者Kpler，歐洲自美國進口的原油，5月的交付量比3月增加逾15%，單月增幅創下紀錄。歐洲從美國那裡進口每日145萬桶原油。

俄羅斯 石油 俄國

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