降低美元依賴 人民幣和盧布的直接交易量飆1,067%

自俄烏戰爭以來，人民幣和盧布的交易量激增。美聯社

自俄烏戰爭開打，盧布兌人民幣的直接交易量飆升1,067%至近40億美元，因為中俄都在尋求降低對美元的依賴，並提倡雙邊貿易，以便克服當前以及潛在的美方制裁，這促成中俄貨幣 的直接交易。此時恰逢盧布兌人民幣匯價攀至五年高點。

這表明俄羅斯 民眾愈來愈越轉向採購中國商品，以取代停滯不前的西方進口商品和已經從貨架上消失的國際品牌。對於中國來說，人民幣國際化的進程獲得新的推進力，此時正值與美日益緊張的關係減緩了該進程。

Sberbank CIB JSC貨幣和利率策略師Yuri Popov表示：「人民幣盧布市場的主要參與者是企業和銀行，但散戶投資人的興趣日盛。莫斯科交易所現貨市場的交易量激增，是出於對制裁的憂慮，俄羅斯和中國也有意鼓勵雙邊貿易能使用本國貨幣。」

彭博資訊估算，5月至今，莫斯科現貨市場大約有人民幣259.1億元已兌換成盧布，幾乎是2月俄國入侵烏克蘭時的12倍。

根據彭博資訊策略師，「由於人民幣全球化，盧布兌人民幣的交易量勢必攀升，戰爭只是加速此事。俄羅斯將進行更多的人民幣交易，持有更多的人民幣準備。」

與此同時，基於20日移動平均線，美元兌盧布的交易量跌到十年來最低。盧布兌美元在3月初至5月底狂漲118%，儘管大多數交易員因為資本管制，以及被迫拋售美元而導致市場失靈。

中俄尋求非美元交易的努力，是更廣泛的去風險策略的一部分，這在幾個新興市場也愈受歡迎。沙烏地阿拉伯正劃以人民幣為部分石油合約定價，而印度正探索一種盧比-盧布的支付結構。根據國際貨幣基金組織，全球央行 都在分散準備貨幣，美元的占比在2020年最後一季降到59%，為25年來最低。

儘管近來發生變化，美元仍然是世上最受歡迎的交易媒介。在俄羅斯央行上周暗示希望貨幣貶值後，盧布兌美元的交易量恢復到日常水平。至於中國，人民幣在國際交易的占比仍然微小，自戰爭開始以來進一步下降。

Pacific Investment Management Company策略師Gene Frieda上月撰寫報告解釋：「由於潛在的西方制裁風險，以及中國有相應需求要對外國人重新實施資本管制，較大型央行可能比較不願意持有人民幣。人民幣應繼續吸引那些與中國有貿易往來的較小國家準備貨幣流動。」