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木材價重挫 房地產行情消風

編譯陳律安／綜合報導

在新冠疫情肆虐期間大漲的木材價格已重挫，成為利率上揚導致房地產行情消風的最新例證。

芝加哥7月木材期貨27日收盤報每千板呎695.1美元，比3月初的高點回挫52%。現貨木材價格也同步走跌。報價服務業者Random Length 27日也說，該公司編制的綜合指數上周累計下跌約12%，顯示木材現貨價格已跌至794美元，遠低於聯準會（Fed）3月啟動升息前的1,334美元。

Fed為壓抑消費力道和遏止通膨，本月已再度升息，並料將持續提高借貸成本，美國房市將首當其衝。Fed希望把利率提高到阻止房價飆、但不致引發經濟不景氣的水準。

利率升高，加上房屋供應有限、以及房屋開價攀高已開始衝擊房市。根據房貸機構房地美（Freddie Mac）的數據，美國上周30年期平均固定房貸利率為5.1%，高於年初的3.1%，已進一步限縮民眾負擔房屋的能力。美國商務部上周也公布，4月新屋銷售比3月銳減16.6%，降幅為九年來最大。

各國抗疫封鎖後，木材價格是供應鏈亂象和通膨的領先指標。木材價格在2020年夏季飆高，原因是大量民眾裝修房屋、對郊區房屋的需求也激增。到去年春季，木材價格已比疫情爆發前的高點上漲一倍有餘。

利率 疫情 升息

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