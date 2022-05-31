三星、英特爾啟動多領域合作

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南韓半導體巨擘三星 電子30日表示，將與英特爾展開下世代記憶體晶片 、系統晶片、晶圓代工、個人電腦（PC）與行動裝置等多領域合作。其中，以晶圓代工最受市場關注，業界解讀為英特爾藉由同時與台積電 、三星合作的兩手策略，提升議價權，並藉此制衡兩個「亦敵亦友」的業界巨頭。

台積電向來不評論競爭對手。三星則透過新聞稿證實，副會長李在鎔已和英特爾執行長基辛格會面，兩人討論後續合作事宜。

南韓前鋒論壇報報導，基辛格結束瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）行程後飛往南韓首爾，與三星電子的實際掌門人李在鎔會晤。這場美韓晶片業巨頭會的與會者，還包括掌管三星晶片事業的共同執行長慶桂顯、執掌三星行動部門的盧泰文、及三星記憶晶片、處理器、晶圓代工等事業的高階主管。

以營收來看，三星電子和英特爾分居全球晶片業龍頭和二哥，2021年三星半導體事業營收為823億美元，高於英特爾的790億美元。業界解讀，三星身為全球最大記憶體製造商，與英特爾本來就有高度合作關係，而在系統晶片、PC、行動裝置等，雙方也多有往來，尤其英特爾在全球PC中央處理器（CPU）取得絕對市占領先，三星則是全球智慧手機龍頭，三星藉由與英特爾在PC的合作，將可更確保其在新世代DRAM規格制訂的霸主地位；而英特爾與三星在行動裝置合作，也可取彼此優勢，各自拓展市場。

不過，在晶圓代工業務方面，英特爾、三星、台積電原為競爭關係，英特爾打破三家公司純競爭的態勢，拉攏其他兩家同業合作，值得關注。

外界認為，以現階段來說，英特爾與三星在晶圓代工合作關係應該還不多，而且兩家公司是台積電以外，持續發展先進製程的少數業者，未來如果升級合作關係，由於雙方都各擁有終端品牌、自有晶圓廠產能，也提供晶圓代工服務，不排除分別依照製程發展進度與產品特性，相互各取所需。