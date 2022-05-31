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歐元區通膨率7.6% 還沒觸頂

編譯易起宇／綜合報導
歐元區通膨觸頂的希望破滅，歐洲央行（ECB）採取行動抑制通膨的壓力提高。（路透）
歐元區通膨觸頂的希望破滅，歐洲央行（ECB）採取行動抑制通膨的壓力提高。（路透）

儘管歐元區5月消費者通膨預期下滑，但西班牙5月通膨率意外加速攀揚，德國通膨率更站上歷史高點，使歐元區通膨觸頂的希望破滅，並且提高歐洲央行（ECB）採取行動抑制通膨的壓力與迫切性。

由於能源和糧食價格飛漲，德國5月消費者物價指數（CPI）則比去年同期躍漲8.7%，高於市場預測的8.1%。

在西班牙，由於燃料成本上漲抵銷了電價下跌，以歐盟一致標準計算的5月CPI年比也上漲8.5%，高於4月的8.3%，經濟學家原本預期會降至8.1%。不計食品和能源等高波動品項的核心CPI，則加速攀升至4.9%。

彭博資訊經濟學家指出，歐元區各國通膨率都將遵循類似走勢，歐元區整體通膨預預估5月將升抵歷史新高的7.6%，但德國數據顯示通膨還有上行風險，將加強ECB升息抗通膨的決心。

ECB將在十天後舉行利率決策會議之際，預料將宣布結束大規模的資產購買計畫，並證實打算在7月實施十多年來首見的升息。雖然多數決策官員支持屆時升息1碼，但一些決策官員已一次升息2碼。貨幣市場數據顯示，投資人正押注ECB將在年底前升息113個基點（4-5碼）。

歐盟執委會的調查則顯示，歐元區5月消費者通膨預期持續下滑至45.6，低於4月的50，經濟信心指數僅略升至105。但經濟學家認為，消費者預算受到通膨排擠的壓力將加重。

德國財長林德納30日稱呼對抗物價飆漲是「優先要務」，並主張結束財政擴張政策，「通膨是巨大的經濟風險，我們必須與之對抗，以防爆發經濟危機」。西班牙政府正在制定對發電用天然氣價格設定上限的政策細節，認為這將立即舒緩物價上漲壓力。

升息 德國 歐盟

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