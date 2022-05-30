歐盟同意禁運部分俄羅斯石油 但管道油獲豁免

歐盟30日舉行特別會議討論烏克蘭問題前，示威者持烏克蘭旗幟在歐盟機構前抗議，要求石油禁運。美聯社

華盛頓郵報報導，歐盟 領導人終於同意要對部分俄羅斯石油 實施禁運，為第六輪制裁措施鋪路，以懲罰俄羅斯入侵烏克蘭。這是歐盟打擊俄羅斯經濟的最重大努力，但力道卻因為管道運輸的石油可獲豁免而減弱。各國也尚未就管道油的豁免期限達成一致。

金融時報指出，海上石油占歐盟從俄羅斯進口石油的大約三分之二。歐盟石油市場的競爭局面料將受影響，與俄羅斯石油管道相連的煉油廠會有優勢。

消息傳出後，西德州原油上漲2.24%，報每桶117.65美元，布蘭特期油上漲0.44%，報每桶122.20美元。

彭博資訊報導，歐洲理事會主席米歇爾周一晚間在一場布魯塞爾的峰會上表示，制裁將禁止成員國向俄羅斯購買經海運到貨的原油和石油產品，但由管道輸送的原油暫獲豁免，後者是對堅持反對禁運的內陸國家讓步，尤其是匈牙利。

密歇爾在推特發文說：「這立即涵蓋自俄羅斯進口超過2/3的石油，大幅削減其戰爭機器的資金來源。是施加最大壓力，以終結戰爭。」彭博資訊估計，一旦禁運，普亭每年將損失高達100億美元的出口收入，被迫將俄國石油以折扣價賣給亞洲。

根據彭博，官員和外交官仍需就技術細節達成一致，制裁措施最終必須由所有27個成員國正式通國。未來可以繼續通過管道接收俄國石油的匈牙利，過去一直反對徹底禁運，它堅持尋求能源供應不會中斷的保證。布達佩斯得到歐盟領導人的保證，如果管道中斷，將能獲得替代供應。

華郵報導，匈牙利總理奧班的說法是，匈牙利需要更多時間和金錢，來升級石油基礎設施，迅速淘汰俄國石油如同「向匈牙利經濟投下一枚核彈」。

奧班先前指責歐盟將決定強加在成員國身上，他在閉門會議時告訴各國領導人，限制輸油管道進口的討論，必須在領導人層面進行，因為這是一個政治決定，不是技術問題。下一場歐盟領導人峰會訂六月下旬舉行。

根據知悉最新提議版本的人士透露，歐盟執委會已提議，六個月內禁止海運原油進口，年底前淘汰精煉石油產品。至少有兩個嚴重依賴俄羅斯管道石油的國家獲得延期：匈牙利和斯洛伐克。

部分國家的海運石油禁令也有一段較長的過渡期。保加利亞預計可到2024年6月或2024年12月，克羅地亞則可豁免進口真空瓦斯油，這是要用在生產汽油和丁烷等產品。

儘管此番妥協過的禁令並不是波蘭和波羅的海國家要求的全面立即禁令，也沒解決俄羅斯天然氣問題，但仍然代表歐盟立場轉變，歐盟3月曾告訴美國，因過於依賴俄羅斯的能源，無法加入禁運。

逐步取消或禁止進口俄羅斯石油，是歐盟第六輪制裁的一部分，執委會還建議，將把俄羅斯最大銀行Sberbank和其他兩家銀行從SWIFT系統中踢出去，歐盟也禁止三家俄羅斯國有廣播公司進入。