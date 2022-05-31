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大宗商品榮景 難延續太久

編譯葉亭均、簡國帆／綜合報導
高盛預測，電池的金屬原料因供應過剩，將面臨價格下跌。圖為鈷礦開採。（路透）
高盛預測，電池的金屬原料因供應過剩，將面臨價格下跌。圖為鈷礦開採。（路透）

在俄烏戰爭的餘波蕩漾下，大宗商品價格短期有望衝上歷史新高，但榮景可能無法延續太久，因為價格已高到需求難以維繫的水準，面臨下跌風險。高盛說，由於想搭上綠能轉型的投資人大量投入資金，鈷、鋰和鎳這三大電池金屬可能供應過剩，價格未來兩年將下跌。

彭博商品現貨指數今年來已漲近35%，距這波高點價位剩下不到1%，本周勢將再創紀錄，因為中國鬆綁上海的防疫封控措施，帶動需求前景看好，激勵國際銅價突破每噸9,500美元，天然氣漲約1%，油價也再接再厲。

但商品價格大漲也正造成傷害，原因有二，許多商品價格正處於可能毀滅需求的水準，且美國聯準會（Fed）已清楚表明要以升息對抗物價壓力的決心。同時，市場已大致反映俄烏戰爭造成的供應衝擊，歐盟難以禁止進口俄國能源，凸顯短期難以出現更多供應震撼。

彭博資訊專欄作家席林指出，美元升值也正推升多國的原物料進口成本，促使業者尋求並開發替代品，可能進一步打擊商品需求。在全球交易的45種主要大宗商品中，有42種是以美元計價，僅木材（澳幣）、琥珀（俄羅斯盧布）及棕櫚油（馬元）例外。

高盛的史諾頓和萊伊等分析師也說，雖然鈷、鋰、鎳電池金屬將在21世紀的全球經濟扮演關鍵角色，需求也將呈現指數式的成長，但投資人的踴躍投入已導致供應過剩，「我們預期電池金屬的多頭市場暫時結束」。高盛表示，鋰價將「劇烈修正」，預料今年均價低於每噸54,000美元，低於逾60,000美元的現貨價格，明年均價會再跌至略高於16,000美元。分析師預測，鈷價明年可能跌至平均每噸59,500美元，遠低於當前的約80,000美元；鎳價年底前可能上漲約20%至36,500美元，接著「基本面壓力」將再拖累價格挫跌。但高盛說，這些金屬的長期展望依然強勁，2024年後可能再度飆漲，「在這個十年的後半五年，這個供應過剩的階段終將播下電池金屬超級周期的種子」。

高盛 投資 指數

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