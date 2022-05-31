2個月新高 布蘭特油價破120美元

中國鬆綁防疫封控措施、美國駕車出遊季節來臨，推升需求前景，同時歐盟 又正在擬定禁止進口俄羅斯原油的計畫，刺激布蘭特原油30日盤中漲破120美元，攀抵兩個多月高點。

倫敦布蘭特原油7月期貨一度漲0.9%至每桶120.5美元，是3月初以來首度漲破120美元關卡；西德州中級原油7月期貨也漲0.5%至每桶115.63美元。大陸經濟重鎮上海允許所有製造商6月起恢復生產，官員也表示北京的新冠疫情已控制住，緩和了經濟成長的憂慮。美國夏季駕車出遊季開始，也將拉抬需求。

目前國際油價 仍呈現逆價差格局，短線持續看漲。布蘭特原油正邁向連續第六個月收漲，將締造十多年來最長月線漲勢。

在此同時，歐盟國家29日未能針對修改後的俄國能源禁運方案達成共識，本周將繼續協商，歐盟各國領袖預定30、31日開會。匈牙利迄今拒絕支持妥協方案，但一名歐盟官員說，未來幾天仍有望達協議。

禁運俄國石油 將導致原油市場供應更加緊俏。

Saxo銀行商品策略部門主管韓森（Ole Hansen）說，當前供應緊俏，中國大陸與美國的需求成為關注重點。石油輸出國組織和夥伴國（OPEC+）本周將召開產量檢討會議，其產量始終未能達標，多國無法達成產量配額，預料將維持產量政策不變，也就是每日產量維持增加約40萬桶。

此外，彭博資訊和路透的訪調皆顯示，沙烏地阿拉伯可能調漲7月銷往亞洲的阿拉伯輕原油價格，每桶提高1~1.5美元。