美元走貶 邁向五個月來月線首度收黑

路透

美元周一（30日）走貶，反映各個市場的風險胃納暫時增強。

美元指數跌0.3%至101.37，正邁向五個月來首度月線收跌，反映做為避險貨幣 的美元在經歷了年初的大漲後失去了動能。

由於美國股市和債市因陣亡將士紀念日公眾假期休市，周一交易清淡。

歐元兌美元升值0.3%，報1.07700美元，此前曾觸及本月高點1.07810美元。通膨數據抑制了歐元的升勢，德國和西班牙周一公布的通膨數據顯示，受能源價格飆升推動，5月物價加速上漲。周二將公布歐元通膨數據。

日圓兌美元貶0.5%，至127.715日圓。

美國上周五公布的數據顯示，美國4月消費者支出增幅超預期，家庭增加商品和服務購買，通膨升幅放緩。分析師 表示，令人鼓舞的經濟數據，加上市場押注聯準會將採取更謹慎的緊縮政策，這些因素正在削弱美元動能。

全球股市周一上漲，中國放鬆新冠限制並推出新的刺激措施，幫助維持了上周的反彈走勢 。

在上海復工復產消息傳出後，離岸人民幣兌美元一度上漲1%，尾盤上漲0.7%，至6. 6771元人民幣。

三菱日聯金融集團外匯分析師在一份報告中表示：「美國消費者以後的表現如何 ，以及從全球角度看中國經濟的表現如何，將是決定投資 者整體風險胃納的關鍵因素。」

加密貨幣方面，比特幣大漲8%至31,831.70美元。