我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刷牙、開車都累...Omicron嚴重後遺症 患者渾身無力

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

美元走貶 邁向五個月來月線首度收黑

編譯葉亭均／綜合外電
路透
路透

美元周一（30日）走貶，反映各個市場的風險胃納暫時增強。

美元指數跌0.3%至101.37，正邁向五個月來首度月線收跌，反映做為避險貨幣的美元在經歷了年初的大漲後失去了動能。

由於美國股市和債市因陣亡將士紀念日公眾假期休市，周一交易清淡。

歐元兌美元升值0.3%，報1.07700美元，此前曾觸及本月高點1.07810美元。通膨數據抑制了歐元的升勢，德國和西班牙周一公布的通膨數據顯示，受能源價格飆升推動，5月物價加速上漲。周二將公布歐元通膨數據。

日圓兌美元貶0.5%，至127.715日圓。

美國上周五公布的數據顯示，美國4月消費者支出增幅超預期，家庭增加商品和服務購買，通膨升幅放緩。分析師表示，令人鼓舞的經濟數據，加上市場押注聯準會將採取更謹慎的緊縮政策，這些因素正在削弱美元動能。

全球股市周一上漲，中國放鬆新冠限制並推出新的刺激措施，幫助維持了上周的反彈走勢 。

在上海復工復產消息傳出後，離岸人民幣兌美元一度上漲1%，尾盤上漲0.7%，至6. 6771元人民幣。

三菱日聯金融集團外匯分析師在一份報告中表示：「美國消費者以後的表現如何 ，以及從全球角度看中國經濟的表現如何，將是決定投資者整體風險胃納的關鍵因素。」

加密貨幣方面，比特幣大漲8%至31,831.70美元。

貨幣 分析師 投資

上一則

Fed理事又放鷹 再升息8碼？他說支持利率高於中性水準

延伸閱讀

泰達幣衝行銷 進軍新興市場

泰達幣衝行銷 進軍新興市場
美股終結連黑…別太樂觀

美股終結連黑…別太樂觀
美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握
金融股領軍 美股三大指數紓壓式反彈 道瓊大漲618點

金融股領軍 美股三大指數紓壓式反彈 道瓊大漲618點

熱門新聞

摩根大通看好美股反彈。 路透

有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

2022-05-28 11:18
馬斯克在回答網友提問時表示，他認為經濟有下滑的可能性「其實是件好事」。

稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了

2022-05-27 08:39
紐約三大指數24日早盤全數下跌，因Snap獲利預警，加深投資人對經濟成長放緩的憂慮。(路透)

道瓊早盤跌逾400點、科技股重摔 都是因為這家社群媒體

2022-05-24 11:01
美股大漲的背後，仍然不脫Fed動向。美聯社

美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

2022-05-28 08:59

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

2022-05-30 15:03
聯準會(Fed)5月政策會議紀錄顯示，Fed準備進一步升息，超出市場預期，美股上漲。(美聯社)

Fed繼續升息 那指反彈1.7%

2022-05-25 16:29

超人氣

更多 >
租金、房價齊漲 歸巢族大增 家長養老計畫受影響

租金、房價齊漲 歸巢族大增 家長養老計畫受影響
S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷
德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊

德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊
美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌
汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光

汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光