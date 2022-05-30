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企業助員工抗通膨怪獸 紛祭加油津貼、午餐券等新福利

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企業助員工抗通膨怪獸 紛祭加油津貼、午餐券等新福利

編譯葉亭均／綜合外電
隨著通膨竄升、民眾面臨的生活成本提高，一些企業開始為低收入員工提供抗通膨的協助措施。路透
隨著通膨竄升、民眾面臨的生活成本提高，一些企業開始為低收入員工提供抗通膨的協助措施。路透

隨著能源與糧食價格上漲，生活成本一步步攀升，一些企業開始想辦法為低薪員工提供更多支援。除了加薪、提高年度獲利獎金外，也有公司開始提供加油津貼、供應午餐、發送假期券，甚至成立緊急基金提供無息貸款，協助員工度難關。

金融時報報導，在英國，雖然平均薪資正急遽上揚，但通膨上升的速度更快。企業正不斷對抗持續上漲的成本，雖然一些企業表示他們無力幫勞工加薪，但在勞工短缺的環境下，一些公司認為，他們有義務、同時面臨商業壓力，必須協助低收入的員工。

英國校服製造商One and All已幫除了董事以外的所有員工加薪4.5%，但加薪幅度遠低於上月攀抵9%的通膨率。該公司也為每位員工提高年度獲利獎金，每人可獲得逾2,000英鎊（2,528美元），並且設立應急基金協助陷入財務困頓的員工。該公司董事萊恩表示，正在為電費預定大漲的10月做準備。

在疫情期間，許多公司強化帶薪病假福利，或提供與身心健康相關的新福利。現在，焦點轉向糧食、托育或交通福利。例如英國超市Sainsbury’s和Iceland增加員工自購折扣，Norfolk and Suffolk NHS基金信託則成立員工的糧食銀行。

在美國，一些員工獲得通勤燃料補貼。跨國人力資源公司ManpowerGroup North America總裁佛蘭基維奇說：「汽油津貼是新的補助措施，為時薪不到20美元的員工提供通勤券或協助共乘，是相當普遍的做法。」

在法國，稅收減免讓企業有動機提供午餐券與假期券，商業團體Medef則建議企業應提供大眾運輸通勤補貼。

國智庫經濟與商業研究中心（CEBR）近期研究發現，10%的英國勞工會因財務困難而請假，還有五分之一的勞工會因為在工作時擔心金錢而減少生產力，這些因素使英國企業一年總損失超過60億英鎊。

不過，企業老闆對於提供電費、能源等日常生活成本的補貼通常審慎行事。顧問業者Willis Towers Watson高級主管伍德表示：「多數公司認為最好還是透過固定薪資來解決，因為較為安全，津貼很難停止發放。」

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