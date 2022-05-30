泰達幣衝行銷 進軍新興市場

穩定幣（stablecoin）市場競爭日益激烈，發行商泰達公司（Tether）發行的泰達幣（USDT）市占率正逐漸縮小，泰達公司公司因而正積極進軍新興市場 ，開拓新市場。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，泰達幣一直是最受市場歡迎的穩定幣之一，也是比特幣和乙太幣以外最大的加密貨幣 ，但其支配地位近來已面臨壓力。在泰達幣的資產擔保受到質疑之際，Circle公司發行的穩定幣USD Coin（USDC）市占正持續擴大。

因此，泰達公司正加速進軍新興市場，26日發行價格緊釘墨西哥 披索的數位代幣。泰達公司技術長艾多伊諾表示，新興市場的穩定幣需求龐大，「泰達不曾在土耳其、阿根廷、委內瑞拉、巴西、塞內加爾等地花錢行銷，但這些地方的人都在使用泰達幣」。

艾多伊諾估算，逾50%的泰達幣持續被用於傳統的加密貨幣交易，但20%~30%的泰達幣正在新興市場流通，被當成一種替代貨幣。根據CoinMarketCap，泰達幣截至27日的總流通額為720億美元，20%~30%相當於140億~220億美元。

穩定幣TerraUSD本月稍早崩跌後，引發外界檢視泰達公司的透明度。泰達聲稱，每一枚泰達幣都能有1美元的現金或約當現金擔保，但定期發布的「保證報告」卻顯示，泰達持有大量商業票據、外債及數位代幣，引發外界質疑。