油價漲、缺司機…叫車業陷三重困境

美國叫車業者優步和Lyft正面臨投資人要求減少虧損、車資上漲致使乘客減少，及司機短缺等三重困境。（路透）

美國叫車業者優步（Uber）和Lyft 正面臨投資 人要求減少虧損、車資上漲致使乘客減少，及司機短缺等三重困境，因而被迫絞盡腦汁調整策略，設法削減成本、讓乘車費用更親民，並祭出各種誘因招徠合作司機。

華爾街日報報導，市場研究公司YipitData指出，由於司機人手不足和汽油價格上漲，Uber和Lyft上個月在美國的平均乘車費用達到紀錄高點，拖累這兩家公司上季的總乘客數，比三年前同期下滑至少20%，載客趟數減少逾35%。

Uber和Lyft去年原本預期，在各州去年逐步取消因新冠疫情 發放的失業救濟金後，勞力短缺狀況將會舒緩，但現在合作司機卻仍供不應求。這已讓分析師和投資人質疑叫車市場的確切規模，以及Uber和Lyft能否在不虧損狀況下營運。

為因應這些挑戰，Uber和Lyft正恢復在新冠疫情期間暫停的共乘服務，讓想省錢的乘客能搭其他人的便車。為增加提供服務的司機人數，Uber已和計程車業者化敵為友，將所有紐約計程車司機納入自家叫車應用程式（App）；Lyft則將給予司機更高獎金。此外，這兩家公司都將透過限制招聘和支出來降低成本。

Lyft總裁齊默（John Zimmer）日前在寫給員工備忘錄說：「我們的短期行動計畫將專注在提高獲利－無論我們喜歡與否，那將是進入當今市場的入場券。」

Uber和Lyft都試圖在追求獲利和維持平價之間尋求新的平衡點。Uber全球行動長麥唐諾表示，使Uber車資盡可能親民以及能讓更多人使用，符合該公司的利益。

為了吸引對價格敏感顧客的注意，Lyft本月推出首波廣告活動，以鼓勵顧客租用其自行車。Uber上周則推出兩項功能，讓預約搭車更容易、也更便宜。