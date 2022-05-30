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易捷航英國減班 打亂旅遊季

編譯洪啟原／綜合報導

瑞士廉航業者易捷航空（EasyJet）宣布，未來十日取消240個英國航班，原因包括機場作業延誤和其他限制因素，此舉將使英國暑期旅遊旺季受擾。

易捷航空28日發布聲明說，即日起到6月6日這十日，從英國蓋維克機場（Gatwick）出發的航班，每日將取消24航班。該公司26日已因資訊科技（IT）問題被迫取消約200航班。

自從防疫措施取消、帶動旅遊浪潮復甦以來，易捷航空持續受一連串問題打擊，例如許多英國機場招不到足夠的地勤人員，IT問題也一直令該公司頭痛不已。

這家廉航已將旗下部分空巴A319客機拆除六個座位，以精簡機組人力。該公司表示：「我們太晚宣布取消航班，對部分已劃位的消費者造成不便，深感抱歉。但我們認為，為了在這個旅遊旺季提供安全可靠的服務，這是必要之舉。」

易捷航空也說：「我們已陸續通知顧客，提供他們重新劃位或退費的選項，也可依規定申請補償。」

英國各機場與航空公司本周末迎來多年未見的繁忙景象，計劃度假的旅客一下子從四面八方湧入，讓原本就因人手不足和其他問題搞得兵荒馬亂的機場更加忙亂。蓋維克機場27日表示，當天堪稱新冠疫情爆發至今最忙碌的一天，甚至超越4月復活節假期的盛況，有超過800架次航班預定起飛，載運12萬名旅客。這種繁忙的景況也將持續好幾天，因為這段時間也正好適逢英國的假日以及重要球賽舉行。

機場 英國 疫情

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