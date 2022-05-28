「錢」進股票 全球股票型基金十周來首見資金淨流入

在美股道瓊指數本周終結近100年來最長周線跌勢之際，全球股票型基金睽違十周首度出現資金淨流入。 歐新社

隨著道瓊指數 本周終結近100年來最長周線跌勢，最新數據表明，世界各地的投資 人正在重新「錢」進股票 ，使全球股票型基金睽違十周首度出現資金淨流入。

MarketWatch報導，根據美國銀行Flow Show周報，截至25日的一周，投資人對全球股票型基金挹注多達206億美元，其中以流入美股的資金最多。這份報告是引述EPFR Global的數據。

此外，Refinitiv Lipper的數據也顯示，全球股市自4月來首度出現淨流入，歸功於世界各地投資人在截至25日當周買進了61.6億美元的股票基金。

Jefferies的數據還表明，指數股票型基金（ETF）淨流入同樣強勁，散戶和機構投資人過去一周在ETF市場投入157.6億美元，創九周內最高水準。

全球股市上周終於重拾漲勢，美股和歐股寫下至少4月來最佳單周表現，反映經濟衰退憂慮引發股市跌深後，投資人逢低進場。MSCI全球指數一周漲逾3％，使年初迄今的跌幅縮小至約15％。

至於股市是否已然觸底，策略師意見分歧。花旗集團策略師建議，投資人是時候重新進入股市，特別是買進估值較低的歐股和新興市場股票，同時減持美股。

花旗和摩根大通的策略師認為，股市將繼續收復失土，但其他投銀對此抱持謹慎態度，美銀和摩根士丹利警告，今年股市恐怕還沒觸底。

美銀首席策略師哈奈特（Michael Hartnett）說，與200日移動平均線相比，賣超最多的資產包括30年期美國債券、垃圾債券、中國及德國股票。中國股市今年也慘遭血洗，深圳綜合指數年初迄今重挫將近25％。