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美銀：俄石油出口若大減 布蘭特原油將漲破150美元

編譯黃淑玲／綜合外電
美銀預測，如果俄羅斯石油出口銳減，可能帶動布蘭特原油漲破每桶150美元。圖為俄羅斯Usinsk附近油田中的鑽油井。 美聯社
美銀預測，如果俄羅斯石油出口銳減，可能帶動布蘭特原油漲破每桶150美元。圖為俄羅斯Usinsk附近油田中的鑽油井。 美聯社

美國銀行（BofA）指出，如果俄羅斯石油出口大幅縮減，布蘭特原油價格有可能漲破每桶150美元。

俄羅斯入侵烏克蘭之後，國際油價飆漲，布蘭特周五收漲1.73%，報每桶119.43美元。

美銀全球研究周五（27日）發布的最新研究報告說，「我們先前對布蘭特的每桶120美元目標價，現在已在眼前。相信俄羅斯原油出口如果大幅縮減，將會把布蘭特原油價格推升到超過每桶150美元的價位。」

歐盟執委會已提議禁運俄羅斯石油，不過與各會員國之間尚未達成協議，匈牙利否決這樣的制裁行動。

美銀預估，今年全年的布蘭特原油平均價格會是每桶104.48美元，明年100美元。分析團隊並不看好今年石油需求會回復到新冠疫情前水準，因為供給問題持續。

美銀表示，「今年因供給問題導致油價每桶漲30美元，每日需求就因此削減150萬桶，以致於需求無法恢復到新冠疫前水準。」不過，如果俄羅斯石油產量能維持在每日近1,000萬桶，且石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）也增產，美銀預期明年石油需求或能接近疫前水準。

油價周五上揚令周線收漲，主要因美國夏季汽油消費增加，以及歐盟可能禁止俄羅斯石油輸入。

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