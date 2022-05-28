消費支出成長 經濟有撐

美國4月個人消費支出穩健增加，將繼續對經濟提供支撐；圖為消費者在美國紐約一處街頭餐車購買食品。（新華社）

美國4月個人消費支出穩健增加，反映在高通 膨環境下，消費者動用新冠疫情期間積累的儲蓄 ，將繼續對經濟提供支撐，支持聯準會（Fed）認為景氣熱絡的看法，但5月消費者信心降至十年低點，成為隱憂。

這也預示Fed將維持「緩急有度」的緊縮速度，預料6、7月仍將各升息2碼，9月以後可能縮小升幅。

由於美國消費支出依然強勁、市場對Fed激進升息的預期降低，美股三大指數 27日早盤漲0.9%-2.4%，道瓊工業指數漲約280點，科技股反彈之事尤強，那斯達克綜合指數漲逾2%，費城半導體指數也漲2.6%。

美國商務部27日公布，4月名目個人消費支出（PCE）比3月增加0.9%，高於市場預估的0.8%。經過通膨調整後，實質個人消費支出增加0.7%，符合預估，且是三個月來最大增幅，主要是因為通膨率下降所致，且產品與服務項目的支出都增加。

4月名目個人所得比3月增加0.4%，略高於預估，同時因為通膨下降，實質所得也增加。值得注意的是，4月儲蓄率降至4.4%，為2008年9月來最低，反映消費者動支在過去兩年累積的超額儲蓄，有助維持消費動能不墜。

在通膨指標部分，4月PCE平減指數月比攀升0.2%，升幅遠小於3月的0.9%；年比則揚升6.3%，也低於3月，凸顯通膨壓力稍降，主因為4月汽油價格回跌。

Fed偏好的通膨指標－4月核心PCE平減指數月比上升0.3%，年升率為4.9%，都符合經濟學者預估，不過年升幅比3月縮小。

經濟學者表示，4月個人消費支出數據凸顯第2季消費支出仍然健康，因就業強勁及累積儲蓄支持家庭支出。但5月汽油價格又大幅回升，可能拉高通膨，衝擊消費信心。受高通膨衝擊，美國5月密西根大學消費者信心指數最終值降至58.4，不僅低於初估值，也是十年來最低。消費者對未來一年的通膨率預期估5.3%，雖較4月的5.4%下降，但仍接近40年高點。

目前利率市場交易員對Fed今年的預期升息幅度稍微下降。

另一方面，紐約聯準銀行公布的每月消費者調查顯示，消費者預期未來五年的年均通膨率約3%，顯示消費者認為通膨將會隨著時間而退潮，目前的通膨震撼只是暫時性，長期間物價最終將回降到穩定水準。