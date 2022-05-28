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解封 出遊旺季國際油價看漲

編譯陳律安／綜合報導

多國正加速解除防範新冠疫情的邊境管制，加上美國夏季駕車出遊旺季將在本周末正式到來，需求前景看升，但供應又不太可能大增。分析師指出，今年夏季的國際油價表現將維持「火熱」。

彭博資訊報導，隨著全球新冠疫情趨緩，至少已有55個國家取消入境防疫管制，包括英國、瑞典、瑞士、越南、阿根廷、墨西哥及以色列等，無論是否接種過新冠疫苗，抵達前後都無須接受檢測與隔離。

一些國家甚至取消遊客須戴口罩的規定，也不用填寫旅客追蹤表。

機票、飯店與度假屋價格的飆升，都意味著今年夏季可望成為「史上最繁忙的旅遊旺季」。

美國夏季駕車出遊旺季將於本周末正式到來，今夏炎熱天候將推升空調需求，都將使燃油消費量大增。

但俄羅斯入侵烏克蘭所招致的制裁持續干擾供應、石油輸出國組織與盟國（OPEC+）閒置產能減少、伊朗核子談判陷入僵局，及煉油廠煉製產能吃緊，都難以使供應大幅增加。

彭博策略師指出，全球油市依然看多。沙烏地阿拉伯已暗示，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）下周不太可能加碼增產，而，來自伊朗的供給也不太可能增加。

SPI資產管理公司管理合夥人伊恩斯說，油市動能看漲，許多因素顯示原油供應可能更吃緊，尤其是歐盟可能禁運俄國能源產品。

不過，國際油市也仍有利空隱憂。美國與七大工業國集團（G7）都敦促OPEC+擴大增產，中國防疫封控也引發成長前景的憂慮。

國際油價27日盤中漲跌互見，原因就是投資人憂心經濟可能陷入衰退。

石油 伊朗 疫情

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