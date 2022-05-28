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需求減 三星手機產量傳砍10%

編譯洪啟原／綜合報導

南韓每日經濟新聞旗下Pulse報導，由於高通膨與俄烏戰爭造成的不確定性，可能導致全球需求減緩，三星電子正考慮調降今年的智慧手機產量目標，下修10%，勢將拖累今年的全球手機銷售。

三星供應商的消息人士透露，三星本周已通知零組件供應商，下調全年智慧手機產量至2.8億支，少於原估的3.1億支。報導也指出，三星將同時下調高階旗艦機種和平價款手機的產量目標。此舉勢將衝擊今年的手機銷售，並重創供應商。

由於看好全球經濟將維持強勁，三星原本調高今年智慧手機產量目標30萬支，為2017年來首見，但之後卻發現俄烏戰爭和高通膨拖累經濟放緩，導致需求不如預期。

新韓投資公司的投資也指出，三星已下修今年的智慧手機產量目標10%至2.7億支。

高級分析師朴鉉宇表示，三星5月手機產量預料將比1~4月的平均產量減少35%，本季產量預料會比上季減少10%。

市調機構Counterpoint分析師朴鎮錫也說，三星減產的主因之一，是俄烏戰爭已重創東歐的智慧手機銷售，且今年全球平價手機的需求也預估將低於去年。蘋果則是主要下修入門款手機的產量目標。

另據韓聯社報導，三星位於德州泰勒市、預估斥資170億美元興建的晶圓廠，預料將在6月舉行動土儀式。這座工廠的廠址已完成整地作業，工人也正在興建道路。

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