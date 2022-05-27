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今年iPhone產量拚持平

編譯黃淑玲／綜合外電
彭博資訊引述消息人士報導，蘋果公司計劃讓2022年的iPhone產量與去年持平。 （路透）
彭博資訊引述消息人士報導，蘋果公司計劃讓2022年的iPhone產量與去年持平。 （路透）

彭博資訊引述消息人士報導，蘋果公司計劃讓2022年的iPhone產量與去年持平，因智慧手機產業面臨的挑戰加劇，蘋果的策略趨於保守。

知情人士透露，蘋果要求供應商組裝約2.2億支iPhone，數量與去年相近。市場原本預期今年iPhone產量將接近2.4億支，因今年秋季iPhone將有重大更新。然而，手機產業今年面臨困境，各界普遍調降產量預測。

數十年來最嚴重的通貨膨脹、俄烏戰爭及供應鏈混亂等，都可能衝擊今年的手機銷售。研調顧問業者Strategy Analytics預測今年手機整體出貨量最多將萎縮2%，TrendForce最近幾周已兩度下調全年產量預測。IDC與彭博行業研究今年稍早都預測iPhone產量約2.4億支。

蘋果股價26日盤前下滑約1%。該公司拒絕對產量前景發表評論，因為未來幾個月的展望，將根據經濟和供應鏈吃緊的狀況而出現變化。蘋果並未公布生產目標，也未披露2019年iPhone銷量。

蘋果日前示警，供應鏈問題將對本季銷售額造成40億-80億美元的衝擊，主因防疫封鎖措施打亂中國大陸產線。

科技產業也正面臨消費者支出降溫，因燃料和材料價格上漲，推升日常必需品的成本。

整體智慧手機市場今年起步顛簸，第1季出貨量挫跌11%，是兩年前疫情爆發來最大跌幅。全球第三大智慧手機製造商小米本月公布上季財報，首次出現季度營收下滑。

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