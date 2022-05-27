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博通610億美元收購VMware

編譯陳律安／綜合外電
晶片大廠博通同意，以約610億美元收購美國雲端運算業者VMware。（路透）
晶片大廠博通同意，以約610億美元收購美國雲端運算業者VMware。（路透）

總部在美國的晶片大廠博通（Broadcom）已經同意以約610億美元收購美國雲端運算業者VMware，加碼布局軟體事業，拓展企業軟體業務。這也是晶片業歷來規模最大的併購案。

彭博資訊報導，VMware股東可選擇接受每股142.5美元的現金，或以每股VMware股票換0.252股的博通股票，博通也將承接VMware 80億美元的淨債務，交易預估在博通的2023年度完成。

這項收購案已取得VMware重要股東戴爾和銀湖資本的支持，也包含允許VMware徵求潛在買家出價的「尋購條款」（go-shop provision）。

博通提出的收購價格，與VMware在彭博報導此案前一天20日收盤價溢價約44%。VMware股價在26日早盤漲約2%，博通也漲約2.9%。

這樁交易規模超越之前超微（AMD）以341億美元併購賽靈思一案，成為晶片業歷來最大規模的併購案，也是今年來規模第二大的併購交易，僅次於微軟以687億美元買下遊戲業者動視暴雪。

這也顯示博通執行長陳福陽持續推動以收購拓展事業的策略。

陳福陽已把博通打造成規模龐大且業務多元的科技業者，在收購VMware後，將壯大軟體產品陣容，博通已在2018年收購企業軟體業者CA Technologies，並於2019年收購賽門鐵克（Symantec）公司的企業資安事業。

博通為市值名列前茅的晶片業者，產品包括智慧手機iPhone和工業機具的零組件，但成長最快的業務為資料中心領域。

VMware在1998年成立，也是矽谷公司的先驅之一，發明了虛擬化軟體，可已少數伺服器統整應用程式和工作量，讓伺服器更容易多工處理，幫助企業管理自家伺服器時，但隨著企業開始仰賴大型雲端服務商，VMware定位也更加模糊，最終與雲端服務巨頭亞馬遜合作。

CFRA公司分析師季諾說，儘管VMware面臨這些挑戰，仍將成為「博通軟體部門皇冠上的明珠」。

今年來全球科技業的併購活動熱絡。微軟1月同意以690億美元收購動視暴雪、Vista Equity合夥公司支持的集團正以130億美元併購軟體業者Citrix系統，億萬富豪馬斯克4月宣布以440億美元收購推特。

陳福陽在收購企業後，也重視撙節支出。研究業者史福伯登指出，博通已減少CA和賽門鐵克的成本基礎60%-70%。

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