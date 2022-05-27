雙利空衝擊 全球GDP成長下看

國際金融協會（IIF）把今年全球GDP成長率預估下修50%。（路透）

全球經濟原本期待在新冠疫情 大幅減緩、國門重開下能夠療傷止血，如今卻遭遇俄羅斯侵略烏克蘭 戰爭，以及中國持續封城的供應鏈斷鏈的雙重重擊，使許多機構全面下調今年的經濟成長預估，工業金屬行情26日盤中應聲挫跌。

彭博經濟學家分析，歐元區今年的國內生產毛額（GDP）成長率，將因為烏克蘭與中國的關係而少掉2個百分點，美國GDP成長會因這兩場危機少掉1.1個百分點，都使得這兩大經濟體的成長趨緩狀況更嚴重。中國今年GDP成長預料將減緩至2%。

彭博的估計模型是以俄羅斯今年GDP負成長10%、烏克蘭GDP負增長35%的基礎進行推估，而這兩國在戰爭持續延宕下，全球經濟實際承受的重創還可能加深。

工業金屬消費大國中國經濟展望黯淡，加深投資人對全球經濟衰退的疑慮，也拖累新加坡 鐵礦砂期貨26日盤中跌破每噸130美元價位，最深跌4.8%，跌到每噸125.25美元。

倫敦3個月銅期貨價下跌0.8%，報每公噸9,297.5美元，連三個交易日下挫。同時，倫敦錫價重挫2.4%，連同其他工業金屬下跌，稍早一度猛摔3.6%至每公噸32,830美元，是5月18日來最低。新加坡鐵礦砂期貨，到倫敦上午盤報129.75美元。

中國當局祭出普遍封控措施抑制疫情，已重創經濟。中國總理李克強表示，從某些方面來看，現在中國經濟比2020年新冠肺炎疫情剛爆發時還要糟。

此外，國際金融協會（IIF）公布最新報告，把2022年全球國內生產毛額（GDP）成長率預估下修一半，理由是俄烏戰爭、中國防疫封控措施及美國緊縮貨幣政策這三大因素都將對經濟產生影響。

IIF將2022年的全球GDP成長率預估從4.6%下修至2.3%，預估G3國家（美國、歐元區及日本）的成長率為1.9%，並把中國今年的經濟成長率從5.1%調降至3.5%。

IIF說：「Omicron疫情在中國大陸造成的破壞性，比我們預期的更大，將對經濟成長和資本流動帶來重大影響。」

該報告預估，流入新興市場的資金將比去年銳減42%。IIF表示，經濟陷入衰退的風險已升高，預估實質成長率將持平。IIF分析師在報告中說：「經濟普遍疲軟，幾乎沒有犯錯的餘地。」