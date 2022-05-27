SK集團表示，將在2026年前投資247兆韓元，以強化半導體、電池和生物科技等核心事業。 （路透）

繼三星集團和現代汽車集團後，南韓 多家製造業和零售業財閥相繼宣布大規模投資 計畫。SK、樂金（LG）、GS、浦項鋼鐵（POSCO）和現代重工26日公布總規模約468兆韓元（3700億美元）的支出計畫，旨在實現低碳數位轉型和創造就業，並回應總統尹錫悅的創造友善企業環境承諾。

SK集團表示，將在2026年前投資247兆韓元，以強化半導體、電池和生物科技等核心事業，並計畫招募50,000名員工，以發展這三大領域。SK表示，國內投資將達179兆韓元，有助提振經濟。

SK表示：「在全球商業環境和地緣政治風險面臨不確定性之際，為確保成長和創新機會，投資和招聘應獲得支持。」

樂金集團也宣布，2026年前將在南韓投資106兆韓元，其中43兆韓元將投資在電池、因世代顯示器以及人工智慧（AI）等新興領域，並將從今年開始總計招募5萬名員工，或每年1萬人。

經營石油 、營造和物流事業的GS集團則表示，將在2026年前投資21兆韓元，以強化核心事業能力並確保未來成長，這段期間將招募2.2萬名員工。

浦項鋼鐵則宣布，2026年前將投資53兆韓元，包括國內投資33兆韓元，並雇用2.5萬名員工，專注在提升核心事業競爭力。