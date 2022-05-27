我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湯普森飆分秀 勇士輾壓獨行俠 隔2季重返總冠軍賽

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

南韓財閥接力投資

編譯易起宇／綜合報導
SK集團表示，將在2026年前投資247兆韓元，以強化半導體、電池和生物科技等核心事業。 （路透）
SK集團表示，將在2026年前投資247兆韓元，以強化半導體、電池和生物科技等核心事業。 （路透）

繼三星集團和現代汽車集團後，南韓多家製造業和零售業財閥相繼宣布大規模投資計畫。SK、樂金（LG）、GS、浦項鋼鐵（POSCO）和現代重工26日公布總規模約468兆韓元（3700億美元）的支出計畫，旨在實現低碳數位轉型和創造就業，並回應總統尹錫悅的創造友善企業環境承諾。

SK集團表示，將在2026年前投資247兆韓元，以強化半導體、電池和生物科技等核心事業，並計畫招募50,000名員工，以發展這三大領域。SK表示，國內投資將達179兆韓元，有助提振經濟。

SK表示：「在全球商業環境和地緣政治風險面臨不確定性之際，為確保成長和創新機會，投資和招聘應獲得支持。」

樂金集團也宣布，2026年前將在南韓投資106兆韓元，其中43兆韓元將投資在電池、因世代顯示器以及人工智慧（AI）等新興領域，並將從今年開始總計招募5萬名員工，或每年1萬人。

經營石油、營造和物流事業的GS集團則表示，將在2026年前投資21兆韓元，以強化核心事業能力並確保未來成長，這段期間將招募2.2萬名員工。

浦項鋼鐵則宣布，2026年前將投資53兆韓元，包括國內投資33兆韓元，並雇用2.5萬名員工，專注在提升核心事業競爭力。

投資 南韓 石油

上一則

中國堅持「清零」政策拖累消費 衝擊跨國企業

下一則

愛奇藝Q1財報 單季首見轉虧為盈

延伸閱讀

不怕比對 金高銀曬出14年前舊照 網友讚嘆

不怕比對 金高銀曬出14年前舊照 網友讚嘆
南韓知名網紅「李根大尉」受傷將回國治療 盼再返烏戰場

南韓知名網紅「李根大尉」受傷將回國治療 盼再返烏戰場
「鬼怪」金高銀曬14年前舊照 少了嬰兒肥根本長一樣

「鬼怪」金高銀曬14年前舊照 少了嬰兒肥根本長一樣
南韓總統辦公室：北韓測試起爆設備 在為核試驗做準備

南韓總統辦公室：北韓測試起爆設備 在為核試驗做準備

熱門新聞

高油價的焦慮已外溢到各行各業，圖為華府一位主婦在中東食品超市購買食物。(Getty Images)

高油價短期難緩解 物價全面上漲 美經濟陷入衰退陰影

2022-05-20 21:55
紐約三大指數24日早盤全數下跌，因Snap獲利預警，加深投資人對經濟成長放緩的憂慮。(路透)

道瓊早盤跌逾400點、科技股重摔 都是因為這家社群媒體

2022-05-24 11:01
特斯拉到20日為止的周線跌14%，市值一周蒸發近1,100億美元。路透

特斯拉股價為何頻熄火？分析師：這些因素使然

2022-05-22 07:06
紐約時報專欄作家克魯曼認為，俄羅斯總統普亭面臨軍事戰和經濟戰雙輸的下場。路透

克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵

2022-05-20 09:46
知名經濟專家羅奇（Stephen Roach）。 本報系資料庫

耶魯大學資深研究員羅奇：停滯性通膨回來了

2022-05-20 09:37
史坦普500指數連續七周下跌，但投資人普遍認為美股尚未止跌。美聯社

史坦普500指數下周要逃離熊掌 或許要指望Costco

2022-05-21 08:19

超人氣

更多 >
德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死
德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺
德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園

德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園
德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」
多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖

多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖