Sony擬增產PS5 兼顧行動裝置

美國紐約賣場裡銷售的Sony PS5遊戲機。（路透）

Sony集團26日表示，隨著供應鏈 問題緩解，計畫提高PlayStation 5遊戲機產量，同時暗示將擴大旗下遊戲組合，在個人電腦與行動裝置上推出更多遊戲。

2020年11月上市的PS5，第二年的銷量賣輸給前代，主要因零件短缺，但預料在第三年縮小銷量差距，並在隔年裝機數超車PS4。Sony互動娛樂執行長萊恩（Jim Ryan）在法說會上說：「我們計畫進一步常大量增加遊戲機生產，把產能水準提高到前所未及的境界。」他表示，雖然中國防疫封控措施持續帶來不確定性，但情況正在改善。

Sony先前預估今年度（今年4月到明年3月）的PS5銷售量為1800萬台，去年度銷量則為1150萬台。

萊恩點出PlayStation將改變以往專事遊戲機市場的策略，加強為個人電腦與行動平台提供Live Service（即時服務遊戲）。PlayStation部門將會收購更多的遊戲製作公司。

萊恩強調，公司尚未完成擴展PlayStation Studios的工作，將繼續留意收購標的。

目前Sony已經花掉將近一半的PlayStation 5投資預算 ，投入開發與促進Live Service遊戲服務的成長。2025會計年度之前，投入Live Service遊戲服務占預算的比重計畫增加到55%，這一塊是Sony之前少有表現的領域。另外在個人電腦與行動裝置這兩個領域，也將加強市場開拓。Ryan說，本會計年度預期個人電腦這個區塊的淨銷售額可達3億美元，是上年度8000萬美元的近四倍。