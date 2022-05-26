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通膨傷不起…制裁俄羅斯 逾半民眾不願犧牲美經濟

CNN：絕大多數美國人不贊成限縮擁槍權 共和黨沒壓力

中國超車日本 成為東協民眾心目中最重要夥伴

編譯易起宇／綜合外電
日本外務省調查顯示，中國已超越日本，成為最多東南亞民眾心目中的未來重要夥伴。 路透
日本外務省調查顯示，中國已超越日本，成為最多東南亞民眾心目中的未來重要夥伴。 路透

日經新聞報導，日本政府對東協民眾進行的訪調顯示，中國已超越日本，被最多受訪者視為未來重要夥伴。

日本外務省委託民調機構Ipsos在1月訪調2,700名18至59歲的民眾，在被問及20國集團（G20）國家中哪個國家將是「未來的重要夥伴」時，48%受訪者選擇中國，選擇日本的比率則為43%。2019年進行相同的的調查時，選擇日本的受訪者有51%，高於選擇中國的48%。

據外務省2020年數據，中國是印尼、菲律賓和其他東協成員國的最大貿易夥伴。北京當局也正透過「一帶一路」倡議，與該地區建立更緊密的經濟關係。

外務省委託進行的另一項民調則顯示，70%美國民眾認為美日關係「友好」，該調查訪調約1,000名一般民眾。而在另一份訪問200名美國意見領袖的調查中，認為美日關係友好的受訪者比率則高達94%，這些意見領袖包括政府官員和商界、媒體界和學術界人士。

同時，有69%的美國民眾和89%的意見領袖認為應該維持美日安保條約。此外，78%的意見領袖認為，日本和美國應該努力推動印太地區的自由與開放。

日本 民調 北京

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