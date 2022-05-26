專心咖啡業務 星巴克售果汁品牌

星巴克 （Starbucks）宣布出售冷壓果汁品牌Evolution Fresh，以利專注發展咖啡 飲品業務，這家連鎖咖啡店也希望，在回鍋出任臨時執行長的舒茲領導下，改善門市業績並提升與門市員工的關係。

生鮮食品製造商Bolthouse Farms表示，同意收購星巴克的果汁品牌Evolution Fresh，預計今年稍晚完成交易，但並未公開交易條件。星巴克預估，這筆交易對財務的影響不大。

舒茲正調度更多資金投入自家門市和咖啡師。舒茲表示，星巴克須以更有效率的方式滿足日益增加的需求、改善顧客和咖啡師的門市體驗，並強化員工和主管間的溝通。舒茲是星巴克創辦人之一，過去長期掌舵星巴克，今年4月再被聘回，擔任臨時執行長，這是他第三次執掌星巴克。

星巴克2011年以3,000萬美元收購Evolution Fresh，當時是在舒茲第二次擔任執行長任內。舒茲當時表示，收購有助星巴克立足16億美元的高級果汁市場。

Bolthouse已宣布，將保留Evolution Fresh原有的近300位員工。

星巴克曾開設數家Evolution Fresh品牌的果汁吧，但2017年強森被任命為執行長後，縮小擴張該品牌的力道。星巴克仍持續在所有美國門市販售該品牌的有機冷壓果汁。

舒茲本月稍早向投資 人表示，自從回鍋後便推動星巴克專注於美國的核心事業。他在4月取消原定實施的數十億美元庫藏股計畫，理由是星巴克須擴大投資門市，包括投入2億美元以加碼員工的薪酬和培訓。