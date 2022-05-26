特斯拉跨界 要在美開24hr餐廳

特斯拉執行長馬斯克向開設24小時餐廳兼電動車充電站的目標邁進。（路透）

美國電動車 大廠特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 向開設24小時餐廳兼電動車充電站的目標又邁進一步，申報文件顯示，特斯拉已向洛杉磯主管機關提出申請，準備開設24小時營業的餐廳。

在此同時，這位世界首富的財富近日不斷縮水，彭博億萬富豪榜資料顯示，截至24日收盤他的淨值已降到1927億美元，再次摔出2,000億美元俱樂部。特斯拉股價當天重挫近7%，他的淨值一天就蒸發111億美元。

據電動車媒體Electrek的報導，特斯拉於5月19日提交文件，申請在好萊塢西聖塔蒙妮卡大道7001號開一家24小時營業的餐廳，但是開幕日期或菜單等細節尚不清楚。

報導引述特斯拉的申報文件指出，特斯拉打算在占地9,300平方英尺的空間裡，規劃一座汽車電影院以及28席超級充電站的停車位。建築平面圖顯示這是家兩層樓餐廳，室內和戶外共200多個座位。戶外座位能直接看到兩個大型的LED電影螢幕，還可將食物送到車上。

點子很多的馬斯克四年前就在推特上發布開設餐廳的構想，有意開設老派的免下車汽車餐廳，還有服務生穿著溜冰輪鞋送餐。他最近並宣稱，將可以使用狗狗幣付款。

近來科技股大跌，導致馬斯克的財富在24日降至去年8月26日以來最低水準，但根據彭博億萬富豪指數，在少數身價至少1,000億美元的幾位富豪中，馬斯克仍穩居榜首，居次的是亞馬遜公司創辦人貝佐斯，身價估計為1,278億美元。

現年50歲的馬斯克淨資產在4月4日又膨脹到2880億美元。同日，他透露已持有社群媒體平台推特約9%的股權，並在幾天後發起收購行動，獲推特董事會投票通過。