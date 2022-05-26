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德首季經濟 躲過衰退厄運

編譯林奇賢、洪啟原／綜合報導

德國第1季國內生產毛額（GDP）較前一季小幅成長0.2%，未繼續萎縮，驚險躲過衰退厄運，主要歸功於企業投資增加抵銷了俄烏戰爭和新冠肺炎疫情的雙重打擊，但專家預測，這兩大利空對本季的衝擊將更大。

德國聯邦統計局25日表示，德國上季GDP終值經調整後較前一季成長0.2%，和初值相同，也符合預期；若跟去年同期相比則增加3.8%，也比預期的3.7%略高一點。這意味著這個歐洲最大經濟體並未陷入衰退（通常是指連兩季經濟萎縮），因為德國去年第4季GDP季比下滑0.3%。

儘管上季家庭和政府的支出大致維持與前一季相同的水準，而且今年初出口力道也減弱，但上季投資支出卻有成長，其中溫和的天氣促使營建業的投資增加，較前一季成長4.6%，而機械與設備的投資也增加2.5%。

德國Ifo經濟研究院23日公布的5月企業信心指數意外上升，顯示德國仍展現韌性，目前未發現陷入衰退的明顯跡象。

然而，總體經濟與景氣研究所（IMK）所長杜連指出，德國經濟短期內也不會進一步成長。他預測，俄烏戰爭、德國去年最大貿易夥伴中國大陸所實施的防疫管制措施，將在第2季帶來更大衝擊。

德國央行表示，本季經濟活動「頂多小幅」擴張，理由是企業和家庭受到幾股強勁但是相互矛盾的力量影響。

至於荷蘭國際集團（ING）經濟學家布內斯基則說，他仍認為德國將走向他推想的基線情境，亦即第2季經濟小幅萎縮。

他還說，德國第1季庫存增加、消費疲軟，以及消費者信心非常疲弱，明顯削弱了5月企業信心指數（傳統的領先指標）所傳達的樂觀情緒。

同日，新加坡貿易和工業部（MTI）公布，第1季GDP年增3.7%，優於先前的預估值和市場預期；但預測今年的經濟擴張步調將趨緩，成長率將落在預測區間的低端，因俄烏戰爭和供應鏈持續受擾，對經濟展望構成壓力。

MTI重申，全年經濟料成長3%至5%，但成長率落在預測區間低檔的可能性升高。俄烏戰爭和大陸的封控措施，使供應鏈緊張加劇，從而推升通膨上揚和引發全球央行展開升息。MTI在聲明中表示，與三個月前相比，新加坡經濟的外部需求前景已減弱；同時，全球經濟的下行風險依然很高。

新加坡4月核心通膨指標加速上升，創下10多年來最大增幅，儘管金管局（MAS，央行）同月才緊縮貨幣政策。

德國 投資 新加坡

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