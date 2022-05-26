德首季經濟 躲過衰退厄運

德國 第1季國內生產毛額（GDP）較前一季小幅成長0.2%，未繼續萎縮，驚險躲過衰退厄運，主要歸功於企業投資 增加抵銷了俄烏戰爭和新冠肺炎疫情的雙重打擊，但專家預測，這兩大利空對本季的衝擊將更大。

德國聯邦統計局25日表示，德國上季GDP終值經調整後較前一季成長0.2%，和初值相同，也符合預期；若跟去年同期相比則增加3.8%，也比預期的3.7%略高一點。這意味著這個歐洲最大經濟體並未陷入衰退（通常是指連兩季經濟萎縮），因為德國去年第4季GDP季比下滑0.3%。

儘管上季家庭和政府的支出大致維持與前一季相同的水準，而且今年初出口力道也減弱，但上季投資支出卻有成長，其中溫和的天氣促使營建業的投資增加，較前一季成長4.6%，而機械與設備的投資也增加2.5%。

德國Ifo經濟研究院23日公布的5月企業信心指數意外上升，顯示德國仍展現韌性，目前未發現陷入衰退的明顯跡象。

然而，總體經濟與景氣研究所（IMK）所長杜連指出，德國經濟短期內也不會進一步成長。他預測，俄烏戰爭、德國去年最大貿易夥伴中國大陸所實施的防疫管制措施，將在第2季帶來更大衝擊。

德國央行表示，本季經濟活動「頂多小幅」擴張，理由是企業和家庭受到幾股強勁但是相互矛盾的力量影響。

至於荷蘭國際集團（ING）經濟學家布內斯基則說，他仍認為德國將走向他推想的基線情境，亦即第2季經濟小幅萎縮。

他還說，德國第1季庫存增加、消費疲軟，以及消費者信心非常疲弱，明顯削弱了5月企業信心指數（傳統的領先指標）所傳達的樂觀情緒。

同日，新加坡 貿易和工業部（MTI）公布，第1季GDP年增3.7%，優於先前的預估值和市場預期；但預測今年的經濟擴張步調將趨緩，成長率將落在預測區間的低端，因俄烏戰爭和供應鏈持續受擾，對經濟展望構成壓力。

MTI重申，全年經濟料成長3%至5%，但成長率落在預測區間低檔的可能性升高。俄烏戰爭和大陸的封控措施，使供應鏈緊張加劇，從而推升通膨上揚和引發全球央行展開升息。MTI在聲明中表示，與三個月前相比，新加坡經濟的外部需求前景已減弱；同時，全球經濟的下行風險依然很高。

新加坡4月核心通膨指標加速上升，創下10多年來最大增幅，儘管金管局（MAS，央行）同月才緊縮貨幣政策。