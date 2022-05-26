美境內機票 夏季大漲價

新冠疫情 中期的空機營運日子早已一去不復返，取而代之的將是「天價機票」和「人滿為患的航班」，因為班次減少、需求殷切，以及燃料價格飆漲。

資料追蹤機構Cirium指出，美國前11大航空公司的夏季班次將減少12%，主要因為缺乏機師。

除班次減少外，另一原因是需求殷切，旅遊搜尋引擎Hopper公司指出，航空旅客的數量遠遠超過飛機座位數；這種供需錯配將導致今年夏季美國國內航空票價比疫情前的水準高出25%，更比去年上漲50%。

4月美國國內票價上漲了18.6%，為美國勞工統計局1963年開始追蹤此數據以來最大月增幅，相當於平均上漲160美元，達到445美元。訂票引擎Skyscanner的數據顯示，長途國際航線 的票價也出現類似漲幅，自2019年以來票價上漲了20%，平均為797美元。

Hopper公司表示，在最熱門的航線中，洛杉磯到紐約的往返機票平均售價為569美元，比2019年漲69%，紐約到舊金山的票價幾乎翻漲一倍至662美元。在服務減少的市場，漲幅更大，例如聖路易到伊利諾伊州迪凱特 飆升 815%，達到609美元；西雅圖到休士頓跳漲541%，達到1,383美元。

除了航班減少和需求旺盛之外，機票價格貴得驚人的另一主因是，航空燃料的價格在俄羅斯入侵烏克蘭後飆升。不過機位供不應求的情況，反映出機票再貴也擋不住人們想出遊的腳步，美國航空業者依然樂觀看待今夏的旅遊熱潮，並看好航空業有望完全復甦，儘管消費者面臨通膨壓力。

萬事達卡經濟研究所首席美國經濟學家梅斯特（Michelle Meyer）認為，旅遊支出正全面升高，其中機票費用的支出增速最快，因此預訂機票的動能有望延續。

梅斯特表示，薪資大幅成長和儲蓄增加，意味消費者忍受機票漲價的時間可能延長，尤其是他們優先考慮支出的項目。

而且近來急速升溫的新冠疫情，並沒有拖累機票支出的跡象，與前一波疫情截然不同。