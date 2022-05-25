佛心來著 輝瑞將以非營利價格銷售Paxlovid給窮國

輝瑞大藥廠表示，將以非營利性價格將新冠口服藥Paxlovid等專利藥銷售到低所得國家。 路透

美國輝瑞 大藥廠25日表示，將以非營利性價格向全球45個最貧窮國家提供該公司所有專利藥品，包括新冠肺炎治療藥物Paxlovid和暢銷的乳腺癌藥物Ibrance在內。

輝瑞表示，這項計畫包含23種完全由自家公司擁有的專利藥品及疫苗 ，用於治療傳染病、某些癌症 和罕見發炎疾病。除Paxlovid和Ibrance之外，還包括肺炎疫苗Prevnar 13、類風濕性關節炎藥Xeljanz，以及癌症用藥Xalkori及Inlyta；與BNT研發的新冠疫苗復必泰也在其中。

輝瑞執行長Albert Bourla表示，這些即將銷售到貧窮國家的藥品都將非常管用，「但很明顯地，這款抗病毒藥（指Paxlovid）將對這些國家而言特別重要，如果這些國家有需要，就可以立刻取得。」

輝瑞所說的這項「健康世界協議」（An Accord for a Healthier World），納入了27 個低所得和18個更低所得國家，涵蓋了非洲大部分地區和東南亞許多地區。盧安達、迦納、馬拉威、塞內加爾和烏干達等五個國家已承諾加入這項在世界經濟論壇（WEF）上宣布的協議。