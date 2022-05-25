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基辛格：晶片短缺將持續至2024年

編譯簡國帆／綜合報導

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）重申，晶片短缺問題預料將持續到2024年。他也警告，半導體短缺問題同時造成先進晶片製造設備也供不應求，可能阻礙全球晶片產能的擴張計畫。

基辛格在英特爾4月下旬的財報會議中，就曾釋出晶片荒將延續至2024年的訊息，他23日在達沃斯世界經濟論壇（WEF）場邊受訪時，再度重申這項看法。他說，新晶圓廠的晶片製造設備交貨時間，已「相當大幅度地拉長」，「事實上，對我們來說，現在最重要的議題是設備交貨」，他認為當前擴增產能的最重要壅塞點，是晶片製造設備的供應。

基辛格也認為，美國商務部向晶片製造商索討晶片生產與庫存等數據，雖非晶片荒的解決方案，但卻能提高供應鏈的透明度，有助解決問題。

對於中國的防疫封控措施，基辛格也說已造成許多頭痛問題，首先是供應受阻，許多晶片都在港口待卸，也可能造成經濟成長和消費者需求趨緩，但需求稍微減少，能讓英特爾有時間提高供應、趕上需求水準。

基辛格表示，目前所有數位裝置都仰賴晶片運作，晶圓廠在未來幾十年的重要性大幅提高，必須更加分散晶圓廠的地緣位置，不宜過度仰賴單一地區。他說，英特爾的目標是在2030年時，從目前的「80／20」（80%晶片在亞洲生產、美歐產量比率占20%）轉移到「50／50」，也就是亞洲晶片產量占50%，美歐共占50%。

他說，正在敦促美歐當局推動在境內製造半導體的計畫，並且加快立法程序。

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晶片 眾院 參院

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