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三星3600億美元投資 追趕台積

財經新聞組／綜合報導

三星集團24日宣布，加碼未來五年資本支出至450兆韓元（約3600億美元），鎖定半導體、生醫與通訊等領域，是集團來最大手筆，並較前五年投資額大增三成。

三星並未透露各事業資本支出投資比重等細節，但三星在南韓新任總統尹錫悅及美國總統拜登共同訪問旗下平澤廠後，宣布這項大投資，業界認為，這象徵三星會將投資集中在半導體領域，初估未來五年半導體投資規模將逾千億美元、晶圓代工占比約近四成，追趕台積電晶圓代工龍頭地位。

對於相關競爭對手訊息，台積電24日不評論。台積電先前已宣布，今年資本支出為400億美元至440億美元，為歷年最高。三星昨日則在新聞稿中提及，持續投資晶圓代工先進製程與開拓市場，看待3奈米將是可縮小與對手差距的節點，該製程已計畫今年上半年量產，並正開發第二代與下世代節點且搭配先進封裝。

三星集團內部已訂下， 2030年力拚全球半導體三個第一的計畫，鎖定NAND晶片、DRAM與晶圓代工領域發展，晶圓代工正衝刺南韓本地與美國德州同步擴產。

根據三星計畫，南韓平澤P3廠整合記憶體以及晶圓代工代工，設備5月陸續移入，計畫下半年投產，將先開出NAND晶片與DRAM產能，後續增開晶圓代工產線。由於三星晶圓代工產能規模不到台積四分之一，在德州與平澤新產能開出後，仍無法滿足自身與已接訂單需求。

三星集團在新聞稿中提到，將未來五年支出提高約3600億美元，是史上規模最大的投資計畫，將強化半導體、生物製藥等事業和新通訊技術，看好IC設計、晶圓代工和生物製藥將成為集團未來成長支柱。

截至2021年止的五年，三星資本支出為330兆韓元，新的五年投資計畫規模則提高逾30%。三星表示，投資計畫將有助晶片事業等長期成長，也希望讓生物製藥事業的發展能與晶片事業看齊。

外電報導，三星並未提供投資細節，僅透露其中360兆韓元、即80%的投資將在南韓境內進行。

依據三星財報，三星2021年對半導體事業的投資為43.6兆韓元（336億美元）。三星去年8月提出240兆韓元投資承諾，其中20兆韓元（170億美元）用於在美國德州泰勒市建造5奈米廠。三星電子也考慮在德州奧斯汀附近加碼投資，在曼諾和泰勒尋求獲得租稅優惠。

三星 投資 德州

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