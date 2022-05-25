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美企主管大買自家股票

編譯葉亭均／綜合外電
美國企業內部主管近期大買自家股票，圖為紐約證交所交易員。（美聯社）
美國企業內部主管近期大買自家股票，圖為紐約證交所交易員。（美聯社）

儘管投資人因擔心經濟衰退而拋售股票，但美國企業內部主管卻趁機大買自家股票。包括星巴克臨時執行長舒茲和英特爾執行長基辛格等企業主管，都是在近期股市動盪、標普500指數瀕臨陷入空頭市場之際進場大買自家股票。

美股標普500指數已連跌七周，創下20年來最長跌勢，企業內部人士顯然正趁此時進場「抄底」。

根據Washington Service彙整的資料，本月來超過1100位企業主管買進自家公司股票，即將出現2020年3月來首度買股主管人數超過賣股人數的情況，而當時正是疫情期間的市場谷底。

這些企業主管是在投資人從股票基金撤資之際大買自家股票。EPFR Global追蹤的股票基金已連六周資金淨流出；同時間，華爾街策略師忙著調降市場展望，理由是聯準會（Fed）積極緊縮貨幣政策，可能引發經濟陷入衰退的風險。

這些逢低買進的企業內部人士之所以抄底，主要得歸因於他們對企業預期獲利有信心。如果當前的預測實現，標普500企業明年合計每股盈餘為248美元，而根據這項預測，標普500指數當前本益比為16倍，以歷史標準而言算是便宜的。

Icon Advisers執行長、《不受青睞的熊市》一書作者卡拉漢表示：「投資人是在高空3萬英尺或宏觀下操作，內部人士則是在地面操作。我們相信公司的基本面觀點通常是正確的。」

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