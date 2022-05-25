諾獎學者：升息扼殺經濟

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲認為，聯準會升息無法控制通膨，反而扼殺經濟。（美聯社）

諾貝爾 經濟學獎得主史提格里茲表示，美國經濟需要的是從供給面進行干預，而不是靠聯準會 （Fed）升息 ，調高利率並無法控制通膨，反而扼殺經濟。他也呼籲應提高糧食產量。

史提格里茲23日在瑞士達沃斯世界經濟論壇上接受彭博電視專訪時說：「提高利率並不能解決通膨的問題；這種做法不會創造出更多食物，只會增加困難，因為大家將無法進行投資。」

他認為該另闢蹊徑：「應在供給面進行干預。美國總統拜登試圖做的一件事就是擴大幼兒托育，讓更多女性可以進入勞動市場，從而釋放出受限的勞動力供應。」

史提格里茲強調：「我們可以做的，比我們現在做的要多得多。透過升息來扼殺經濟，在任何時候都解決不了通膨問題。」

這位在2001年贏得諾貝爾經濟學獎的哥倫比亞大學教授還表示，無論是美國還是全球，提高糧食產量都是當務之急，「美國以前是有過食物過剩，可以再次恢復。至少努力在全球範圍內竭盡所能地增加供應，這比造成蕭條更有助於解決問題」。

同日，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）則說，支持聯準會主席鮑爾在6、7月開會時，分別升息2碼，但9月或許可暫停升息。

波斯提克在亞特蘭大扶輪社發表講話後對記者表示：「我認為9月暫停可能有意義。等過了夏天、看處境如何，我認為很大程度上要取決於實際情況。我的座右銘是觀察和調整。」

他補充說，如果通膨超出預期，可能採取更激進的行動，但「如果通膨開始朝著與現在不同的方向發展，我不得不對更激進的行動持開放態度。我想明確表示，沒有什麼是不可能的。假以時日，我們將看到效果如何。」

波斯提克表示，最近金融市場的走勢，包括上周股市大跌，符合聯準會的金融緊縮目標。他先前在扶輪社午餐會上表示，聯準會的目標是「軟著陸」，將通膨率降向2%，並讓勞動市場回到正常水平，實現這一目標必須「靈活」。