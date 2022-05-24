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俄國最大行動通訊商MTS 開賣二手及特價手機

編譯王巧文／綜合外電
俄國行動通訊一哥MTS開始在莫斯科門市及線上商店銷售特價及二手手機。路透
俄國行動通訊一哥MTS開始在莫斯科門市及線上商店銷售特價及二手手機。路透

俄羅斯最大行動通訊商MTS 24日宣布，開始販售二手及特價的智慧型手機，希望在通膨飆升、西方品牌暫停出貨之際，為俄國消費者提供更便宜的替代品。

鑒於俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，蘋果公司（Apple）3月初已加入西方企業抵制俄國的行列，宣布暫停在俄國銷售所有產品。根據俄羅斯「工商日報」（Kommersant），在3月的頭兩周，中國大陸智慧手機品牌在俄國的銷售暴增一倍。

如今，MTS在莫斯科門市及線上商店推出價格比新機便宜一半的智慧手機，提供及90天保固期。這些折扣商品包括兩周內被退還，或者包裝有瑕疵的產品，品牌則有華為、榮耀、小米及三星。MTS表示，之後將增加更多手機款式及銷售據點。

MTS零售網路開發負責人蘇克霍瓦洛夫（Pavel Sukhovarov）表示：「這是我們公司提供消費者以其他方法便宜買到優質裝置的好機會。」他說，消費者如今可以用划算的價格購入二手手機。

儘管俄國央行表示，盧布堅挺及近期消費需求升速放緩，已幫助抑制通膨，但當前俄國通膨率仍徘徊在17%以上，侵蝕了俄羅斯消費者的購買力。

MTS上周公布，第1季淨利年比銳減76.2%至39億盧布（6,783萬美元），部分歸咎於利率上揚。

俄國 智慧型手機 俄羅斯

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