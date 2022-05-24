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三星揭5年投資藍圖 砸3600億元強化半導體、生物製藥

編譯葉亭均／綜合外電
三星集團將把未來五年的支出提高逾30%至450兆韓元（約3,600億美元），強化從半導體到生物製藥等事業。美聯社
三星集團將把未來五年的支出提高逾30%至450兆韓元（約3,600億美元），強化從半導體到生物製藥等事業。美聯社

三星電子宣布，三星集團將把未來五年的支出提高逾30%至450兆韓元（約3,600億美元），強化從半導體到生物製藥等事業，並推動其他新一代技術加速成長。

三星24日表示，這項到2026年的投資計畫將有助三星在晶片產業等策略性領域的長期成長，該公司同時承諾要積極投資生物製藥產業，要讓這項業務發展得像晶片事業一樣成功。

三星電子並未提供投資數字細節，但透露其中360兆韓元、即80%的投資將在南韓境內進行，其餘在海外進行。最新宣布的支出數字，包含在去年8月提出的240兆韓元投資承諾，其中20兆韓元（170億美元）已規劃用於在美國德州泰勒市建造一家5奈米製程晶圓廠。

這項總額450兆韓元的投資計畫，將比三星到2021年止過去五年投資的330兆韓元提高逾30%，預期將創造107萬個就業機會。

目前正值南韓新總統尹錫悅在5月10日上任，三星成為幾家公布投資計畫的南韓大型財團之一。尹錫悅已表達支持這些財團，並規劃這些財團是他經濟成長計畫的一大重要支柱。

三星集團尤其把重心放在三星電子，三星電子去年公布直到2030年規模1,510億美元的投資計畫，進一步提升晶片製造技術，其中多數將投入半導體部門，加強與英特爾、台積電競爭為輝達、高通等晶片大廠生產晶片。

三星 投資 晶片

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