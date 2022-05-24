德國經長：歐盟近日將同意禁運俄羅斯石油

德國經濟部長23日說，歐盟近日就會同意對俄羅斯石油實施禁運。 路透

德國經濟部長哈柏克周一（23日）在德國廣播公司ZDF的訪談中表示，歐盟 在「幾天內」就會同意禁運俄羅斯石油 。俄羅斯方面則是對外宣稱，在遭受西方國家孤立，俄羅斯與中國大陸的經貿關係更加緊密。

歐盟27個會員國當中，許多國家重度依賴俄羅斯能源。烏克蘭總統澤倫斯基因而批評，歐盟對於切斷來自俄羅斯的供給，動作不夠快。

哈柏克告訴ZDF：「近日內我們將有所突破。歐盟與美國正在分頭進行一項提案，準備對全球石油價格設立上限。在此非常時期，須有非常手段。」

哈柏克說，要削弱俄羅斯的戰爭資金，可能需要限制全球油價。他警告，只實施禁運不會自動削弱俄羅斯的財力。例如，美國宣布對俄羅斯石油實施禁運後，全球油價上漲，這反而使俄羅斯石油雖然銷量減少，但收入卻更多。

俄羅斯外交部長拉夫洛夫選在美國總統拜登訪問亞洲之際，在外交部官網刊出談話，表示在俄羅斯與美國、歐洲的經濟關係被切斷後，莫斯科將聚焦與北京發展更密切的關係。

拉夫洛夫說：「現在西方國家居於『獨裁者地位』，我們與中國的經濟關係將更快發展。」

澤倫斯基周一則是向參加達沃斯世界經濟論壇的全球企業領袖強調，世界必須加大對俄羅斯的制裁，才能遏阻其他國家以「蠻力」達到他們的目的。