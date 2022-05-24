博通想買雲端運算大廠VMware

華爾街 日報與彭博資訊都引述知情人士報導，通訊晶片大廠博通（Broadcom）正在洽談併購雲端 運算技術大廠VMware。一旦談成，這將是今年規模最大的併購交易。消息人士說，雙方正在討論以換股加現金收購的方式進行併購。

基於當前整體市場的下挫情勢，要進行融資併購會比較困難。根據上周五的收盤價，VMware市值約400億美元，博通本身則有2,220億美元市值。VMware股價在23日早盤跳漲18%，博通則下挫4%。消息來源說，條件尚未談成，也不保證會有結果。雙方在最近幾天緊鑼密鼓洽談併購事宜。

VMware原本是戴爾電腦公司（Dell）旗下的子公司，2021年11月雙方完成分拆，戴爾出清手上81%的VMware持股，博通便開始洽詢是否有機會併購VMware。

戴爾公司創辦人兼執行長戴爾目前仍擔任VMware董事長，VMware老將拉格朗（Raghu Raghuram）去年5月接任執行長，而他取代的正是離職轉往英特爾接任執行長的基辛格。VMware長年都是由科技業的技術界老將在掌舵，有非常忠誠的客戶群。

VMware是所謂「混合式」雲端運算領域的領導廠商，這種雲端運算是企業用戶一方面向外承租微軟、亞馬遜 或者Google提供的外部雲端服務，一方面企業自身也設雲端運算的伺服器，把兩者合併提供服務。