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印尼出口控量 棕櫚油價跳漲

編譯陳律安／綜合報導
印尼23日起恢復粗製棕櫚油等出口，但對出口量祭出配額限制。（路透）
印尼23日起恢復粗製棕櫚油等出口，但對出口量祭出配額限制。（路透）

印尼23日起恢復粗製棕櫚油等出口，但對出口量祭出配額限制，以保留部分產量賣給國內市場，協助抑制國內通膨。此外，馬來西亞的產量減少，更加深供給疑慮，棕櫚油價23日應聲跳漲。

全球最大棕櫚油生產國印尼雖已解除棕櫚油的出口禁令，但再度祭出國內市場義務（DMO）計畫，以確保國內供應充足。印尼貿易部國內貿易處長努爾萬23日說，棕櫚油生產商23日起可開始申請出口許可，符合DMO要求者便能獲得許可，至於每月出口量配額將按月公布。

印尼總統佐科威上月底突然宣布禁止棕櫚油出口，引發當地農民抗議，當局本月19日又改口表示，自23日起粗製棕櫚油、精製棕櫚油、精製軟質棕櫚油、 回收食用油將恢復出口。

此外，當局正為出口商設計一款應用程式（App），以協助業者提交其出口計畫，這款App預計兩周內研發完成。

公共投資銀行表示，印尼所祭出的最新政策，將減少全球棕櫚油市場的供應量，但其影響至少比全面禁止棕櫚油出口小。

然而，印尼當局的政策仍可能加劇棕櫚油價格的波動。

Phillip Nova公司的商品部門資深經理山度說，雖然印尼已解除棕櫚油出口禁令，但當局實施國內供應量的配額規定，將造成相當大的不確定性。他說，這項政策被認為相當嚴格，而馬來西亞的棕櫚油將比印尼棕櫚油更具價格優勢 。

此外，新加坡棕櫚油分析公司的老闆維加說，馬來西亞棕櫚油的產量前景看起來不太好。維加並表示，根據南部半島棕櫚油壓榨商協會（SPPOMA）預估，馬來西亞5月上半月的產量可能月減約26%。

吉隆坡棕櫚油8月期貨23日盤中上漲逾2%至每公噸6,261馬元（1,428美元）。芝加哥黃豆油也連續第二天上漲，黃豆油是棕櫚油最近似的替代品。

印尼 油價 App

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