歐央行暗示第3季升息2碼

歐洲央行總裁拉加德暗示7月將啟動升息，並可能在9月終結負利率政策。 （路透）

歐洲央行（ECB）總裁拉加德23日暗示，ECB 7月將啟動升息 ，並且可能在9月終結負利率 政策，意味著第3季可能升息2碼，歐元兌美元匯價23日盤中應聲強升1.2%，接近一個月高點。

根據彭博資訊報價，歐元兌美元23日盤中上揚1.2%至1.0688美元。歐元匯價挺升的另一個原因是，德國 Ifo經濟研究院調查顯示，德國企業正挺過通膨升高的衝擊。

拉加德23日在一篇部落格文章中說，ECB可能會在9月底前結束負利率政策，「我預期資產購買計畫（APP）的淨購買措施，將在第3季非常初期時結束。這將允許我們在7月決策會議調高利率，符合我們的前瞻指引。根據目前的利率展望，我們可能會在第3季結束前脫離負利率政策」。

ECB的存款利率目前為負0.5%，拉加德的言論暗示，ECB將分別在7、9月的決策會議各升息1碼。歐元區4月通膨率幾乎是ECB 2%目標值的四倍，使ECB愈來愈多決策官員支持升息。

拉加德已一再重申，將是循序漸進推動貨幣政策正常化，她也在23日維持這個態度，「這意味著步步為營，觀察利率上升對經濟和通膨預期的影響，才是明智之舉。」

拉加德也說，ECB也有能力「設計並部署新工具」，以確保其貨幣政策的效果能適當地傳輸至整體歐元區。事實上受到俄烏戰爭影響，歐洲經濟可能面臨衰退，加上該區通膨率在4月已升高到7.4％，德國財長林德納(Christian Lindner)日前也提出警告，稱疲弱歐元可能進一步推升歐洲通膨攀高，並呼籲ECB盡早升息。他不尋常的表態，凸顯出歐洲最大經濟體對於物價飛漲的擔憂正日益升高。

林德納上周在與七國集團(G7)財長舉行兩天會議後，他在記者會上指稱，在歐洲「通膨風險來自歐元外部價值的發展，特別是美國Fed政策的影響」。