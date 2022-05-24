WEF：去全球化恐加劇景氣衰退

世界經濟論壇與會專家指出，俄烏戰爭與供應鏈等導致糧食與能源價格高漲，加劇經濟衰退風險。（美聯社）

因疫情暫停兩年的世界經濟論壇（WEF）重返瑞士達沃斯，與會的國際貨幣基金（IMF）、國際能源總署（IEA）以及企業高階主管和投資人都警告，俄烏戰爭與供應鏈 等因素導致糧食與能源價格高漲，以及全球化時代即將逆轉的趨勢，可能持續拉高通 膨，並加劇經濟衰退的風險。

在俄烏戰爭與供應鏈干擾等因素推升全球糧價之際，世界衛生組織（WHO）特使警告，94國正遭遇面臨嚴重饑餓或飢荒的風險，「這場生計危機可能造成我們40~50年來所見最嚴重的經濟和社會挑戰」。德國也表示，WEF能幫助各國協調政策，幫助處理即將出現的全球糧食「災難」。

IEA署長畢洛爾也表示，能源價格高漲正引發全球經濟衰退風險，呼籲石油 生產國與業者應該負責任地採取行動，壓低油價，而且這場能源危機不能讓各國更加仰賴化石燃料。

IMF總裁喬治艾娃也說，可能進一步調將今年的全球經濟成長率預測，儘管一些地區的經濟衰退風險升高，但她預期全球經濟還不會陷入衰退。

英國金融時報（FT）指出，去全球化也成為與會企業高層主管討論的優先議題。高盛國際董事長、前歐盟執委會主席巴洛索說，俄烏戰爭導致美中緊張升高，引發世界脫鉤的嚴肅憂慮，「全球化面臨民族主義、保護主義、本土主義、沙文主義的摩擦，有時甚至還有仇外心理，誰能贏還很難說」。

武田製藥和精品業者Valentino正重新思考供應鏈與生產策略，推動生產業務在地化，但空巴財務長艾薩姆警告，這可能帶來嚴重的經濟後果，全球化逆轉可能推高通膨，並導致長期嚴重的衰退。