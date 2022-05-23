世界經濟論壇登場 聚焦通膨等四議題

2500多位全球企業和政治菁英本周將齊聚瑞士阿爾卑斯小鎮達沃斯，出席世界經濟論壇（WEF），討論通膨、俄烏戰爭、去全球化及氣候變遷 等四大議題。

原定1月舉行的世界經濟論壇，22日起登場，將舉行五天會議，這也是2020年初新冠肺炎疫情爆發以來，來自世界各地的菁英首次親自與會。自1971年成立以來，WEF一直是推動世界進步的一股力量，但目前世界正面臨多種挑戰，從俄羅斯入侵烏克蘭 、解決氣候變遷的挑戰，到世界經濟論壇創辦人施偉伯倡導的「利害關係人資本主義」，都處於搖搖欲墜的狀態。

今年會議的主題是「歷史的轉捩點」。施偉伯說，入侵烏克蘭象徵著「二戰後和冷戰後秩序的崩潰」。他說：「這將是此論壇成立以來最及時和最重要的年度會議。」「我們會議面臨的政治、經濟和社會環境肯定是前所未見。」

德國總理蕭茲、歐洲央行總裁拉加德、國際貨幣 基金（IMF）總裁喬治艾娃，以及歐洲執委會主范德賴恩，將是今年會議的話題人物。美國總統拜登不會參加，但其他數十位國家元首將出席，烏克蘭總統澤倫斯基將透過視訊出席。

全球經濟成長前景仍然不穩定，通膨率處於幾十年來的最高水平，對世界上最貧困人口的影響甚至比企業利潤率還要大。現在，美聯準會（Fed）等中央銀行正在積極收緊貨幣政策，這能會削弱經濟需求，導致經濟衰退。