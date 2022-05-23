攻高階車 賓士擬停產3入門款

賓士集團將停產三種入門級車款，把多數資源集中在高階車款，提高消費者入手賓士的門檻，同時藉此維持高獲利，為的是說服投資 人，該公司是頂級豪車品牌，和精品業霸主路易威登（LVMH）集團幾乎可說是平起平坐。

賓士集團執行長康松林（Ola Kallenius）上周指出，即便眾所周知賓士是名列前茅的豪車品牌，但或許賓士的股票尚未被如此看待。

賓士19日在法國蔚藍海岸舉辦的戰略發布會上，揭櫫該公司的新計畫：致力於銷售更高檔的車款，以及更少、但更好、價位較高的入門級車款。賓士還希望讓售價繼續保持在高檔；近來車價大漲是受晶片短缺影響產量所致。

儘管康松林拒絕透露將畫下句點的車款，但知情人士認為，賓士將停產的是定價3萬歐元的A-Class和B-Class車系。

賓士將轉攻著重性能的AMG品牌、G-Class車系、以及旗下超跑 品牌邁巴赫（Ｍaybach）；而這些車款全都會在未來幾年推出電動車 版本。賓士的EQ電動車款、近期改款推出的S-Class轎車，也都位列該公司的重點產品。康松林說，賓士集團超過75%的投資，將挹注在上述車款，以及E-Class、C-Class車系。

康松林指出，把重心放在較昂貴的車款，將有助賓士的營業利益率在2025年左右能落在13%至15%之間。

這個水準接近德國競爭對手保時捷，但仍遠不如LVMH去年度的營業利益率27%，也不如另一個豪車品牌法拉利今年第1季的25%，電動車龍頭特斯拉今年第1季營利率也高達19.2%。