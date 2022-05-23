我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被問「願意保衛台灣？」 拜登：是

領取退稅若遭耽擱 國稅局7月將付5%利息

攻高階車 賓士擬停產3入門款

編譯林奇賢／綜合報導

賓士集團將停產三種入門級車款，把多數資源集中在高階車款，提高消費者入手賓士的門檻，同時藉此維持高獲利，為的是說服投資人，該公司是頂級豪車品牌，和精品業霸主路易威登（LVMH）集團幾乎可說是平起平坐。

賓士集團執行長康松林（Ola Kallenius）上周指出，即便眾所周知賓士是名列前茅的豪車品牌，但或許賓士的股票尚未被如此看待。

賓士19日在法國蔚藍海岸舉辦的戰略發布會上，揭櫫該公司的新計畫：致力於銷售更高檔的車款，以及更少、但更好、價位較高的入門級車款。賓士還希望讓售價繼續保持在高檔；近來車價大漲是受晶片短缺影響產量所致。

儘管康松林拒絕透露將畫下句點的車款，但知情人士認為，賓士將停產的是定價3萬歐元的A-Class和B-Class車系。

賓士將轉攻著重性能的AMG品牌、G-Class車系、以及旗下超跑品牌邁巴赫（Ｍaybach）；而這些車款全都會在未來幾年推出電動車版本。賓士的EQ電動車款、近期改款推出的S-Class轎車，也都位列該公司的重點產品。康松林說，賓士集團超過75%的投資，將挹注在上述車款，以及E-Class、C-Class車系。

康松林指出，把重心放在較昂貴的車款，將有助賓士的營業利益率在2025年左右能落在13%至15%之間。

這個水準接近德國競爭對手保時捷，但仍遠不如LVMH去年度的營業利益率27%，也不如另一個豪車品牌法拉利今年第1季的25%，電動車龍頭特斯拉今年第1季營利率也高達19.2%。

電動車 投資 超跑

上一則

半導體砍單潮 衝擊台灣晶圓代工

下一則

世界經濟論壇登場 聚焦通膨等四議題

延伸閱讀

全球唯二賓士古董跑車之一1.43億美元落槌 拍賣新天價

全球唯二賓士古董跑車之一1.43億美元落槌 拍賣新天價
張穎穎再曬鴿子蛋鑽戒 還開賓士跑車野餐…被爆汪小菲送的

張穎穎再曬鴿子蛋鑽戒 還開賓士跑車野餐…被爆汪小菲送的
財經簡訊

財經簡訊
時代的眼淚 蘋果停產iPod Touch

時代的眼淚 蘋果停產iPod Touch

熱門新聞

電動車大廠特斯拉沒進史坦普ESG指數之內。(路透)

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

2022-05-18 21:46
高油價的焦慮已外溢到各行各業，圖為華府一位主婦在中東食品超市購買食物。(Getty Images)

高油價短期難緩解 物價全面上漲 美經濟陷入衰退陰影

2022-05-20 21:55
因另一家主要零售商警告成本壓力上升，證實投資人對通膨上升和重新點燃2022年殘酷拋售的最嚴重擔憂，道瓊工業平均指數18日創下2020年來單日最大跌點。美聯社

零售商示警通膨 道指重挫1165點

2022-05-18 17:14
美國股市近來走下坡，縱有間歇式的反彈，漲勢也難以為繼。美聯社

美股走空 熊市「悲傷五階段」現在走到哪了？

2022-05-18 07:15
紐約時報專欄作家克魯曼認為，俄羅斯總統普亭面臨軍事戰和經濟戰雙輸的下場。路透

克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵

2022-05-20 09:46
特斯拉執行長馬斯克。 (路透)

馬斯克認為美國經濟已在衰退 或會持續18個月

2022-05-16 23:10

超人氣

更多 >
背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情
法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死
22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮
滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包

滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包