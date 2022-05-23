AI神助攻 解供應鏈中斷危機

愈來愈多新創公司和物流巨頭採用人工智慧（AI）技術，盡可能降低供應鏈中斷的衝擊。 （路透）

過去兩年來，新冠疫情和俄烏戰爭等事件擾亂全球供應鏈 ，導致從自行車到寵物食品等貨物延遲交付，促使愈來愈多新創公司和物流巨頭採用人工智慧（AI ）技術，盡可能降低供應鏈中斷的衝擊，創造出規模數百億美元的新產業。

路透報導，Interos、Fero Labs及Klearnow等新創公司正運用AI等尖端技術，幫助製造商及其客戶能更快因應供應鏈干擾、監控原物料供應，及妥善安排跨境貿易繁瑣流程。

分析師預估，聚焦於供應鏈的新科技服務市場規模，將在未來五年突破200億美元。研究業者顧能（Gartner）認為，到2025年時，超過八成的供應鏈新應用都將在某種程度上運用AI和資料科學。

Interos說，已描繪出全球4億家企業情況，並運用機器學習技術為企業客戶監控供應鏈，在發生火警、洪災及駭客入侵等事故時，會立即發出警報。達美航空已採用Interos的系統追蹤8000家供應商。

早在俄羅斯入侵烏克蘭之前，Interos便已評估入侵行動的影響，當時發現約500家美企和烏國企業有直接供應商關係，若加上次級與三級供應商的連結，俄烏開戰影響超過12萬家美企。美國加州 的Klearnow已推出一個平台，協助自動化以紙本為主的海關申報流程，持續追蹤來自中歐的上百種貨物。