韓企大讓步 加薪資淺員工

南韓三星電子去年已為11萬名員工調漲薪資，平均調高13%。（路透）

在南韓 民眾日益批評待遇不公之際，南韓大型企業已陸續讓步，為年資較淺的員工加薪，希望能安撫不滿年資敘薪制度的年輕勞工。在日本 ，企業還在進行「春鬥」勞資談判，大企業迄今已平均提高月薪2.27%，幅度高於去年的1.82%。

南韓三星 電子去年已為11萬名員工調漲薪資，平均調高13%。而賺進高額獲利的企業，對員工發放逾十個月獎金並不罕見。這些加薪行動，已產生骨牌效應。

晶片製造業者SK海力士的一名工程師在2021年1月對全體2.8萬名員工發送電郵，比較自家公司和三星的薪酬差異，並表示：「公司招聘時承諾提供足以媲美同業、以績效敘薪的制度，為何不履行諾言？」

這封電郵引發廣泛回響，SK集團會長崔泰源也宣布退還個人所有薪資，安撫員工不滿情緒。SK海力士執行長則對未能妥善溝通致歉，並著手修改利潤分享的計算方式。SK海力士今年1月對員工發放相當於十個月本薪的獎金。

其他南韓大企業的年輕員工，同樣對薪酬不公感到不滿，這也促使Naver等大企業調高獎金，這種趨勢正擴散至各產業。

過去五年，三星平均薪資增幅達35%、SK海力士為36%，Naver更高達86%，但以強勢工會聞名的現代汽車，薪資增幅僅2%。

南韓企業向來以年資為依據發放薪水。南韓經濟的快速成長，帶動薪資在過去20年來增加44%，成長幅度在經濟合作發展組織（OECD）成員國中名列前茅，但隨著南韓成長放緩，各產業、以及大公司與小公司間的薪酬差異也逐漸擴大。

對南韓的許多年輕人而言，在財閥工作值得自豪，這代表完成了從名校畢業、具備優異語言能力等挑戰。一名28歲的財閥員工說，他們如此辛苦，以年資而非績效敘薪並不公平。

牧園大學商業管理教授具正模（音譯）表示，南韓企業正轉向美國式的績效敘薪制度。

日本經濟團體聯合會（經團連）20日表示，今年的「春鬥」談判，勞資目前達成的協議，月薪調漲幅度平均為2.27％或7,430日圓，增幅高於去年的1.82%，是四年來調薪幅度首度高於前一年。

日本首相岸田文雄在今年春鬥前表示，希望獲利回到新冠疫情前水準的企業能調薪3%以上，經團連的訪調則顯示，26家獲利回到疫情前水準的企業，平均調薪3.02%。